No fue contra Estados Unidos ni Panamá: Luis Fernando Tena revela el partido que más le dolió perder con Guatemala

Luis Fernando Tena se encargó de revelar cuál fue el partido que más le dolió perder como entrenador de la Selección de Guatemala. Sorprendió a muchos, debido a que no se trata de aquellos que podían llegar a ser los obvios. También dio sus motivos.

Tena lleva 53 partidos al frente de La Bicolor, dentro de los cuales consiguió 23 victorias, sufrió 19 derrotas y tuvo 11 empates. Pese a que su ciclo sigue, con el sueño mayor entre manos, ya quedó inmortalizado con el bronce en la última Copa Oro.

En dicha competencia, tuvo dos tropiezos. Uno de ellos, frente a Panamá en la fase de grupos, pero pudo avanzar. Luego de eliminar a Canadá por penales, llegó a las semifinales y le tocó medirse enfrentarse a una de las potencias de la región: Estados Unidos.

Cuando llegó el pitazo final, aun sin el tercer puesto confirmado, el sufrimiento y la angustia pudo verse en su rostro. Sus dirigidos dejaron todo, pero no alcanzó para superar a los de Mauricio Pochettino, mismos que se impusieron por 2-1.

Luis Fernando Tena confiesa la derrota que más le dolió al frente de Selección Guatemala

Luis Fernando Tena reveló lo mucho que sufrió la derrota ante Trinidad y Tobago en la Liga de Naciones Concacaf 2023. Guatemala ganaba aquel partido 2-0, pero terminó por perderlo 3-2. Además, remarcó el cambio temperamental y de juego que hubo a partir de aquel impacto. Fue un verdadero quiebre para ellos.

“Perdimos en Panamá y perdimos en Costa Rica. El que más me dolió, porque lo perdimos nosotros, fue el de Trinidad y Tobago. No era mejor que nosotros. De hecho, íbamos ganando 2-0 y lo perdimos nosotros porque nos complicamos. Esos sí son errores de los que hay que aprender”, le dijo a Luis Rolando Rosales.

La gesta de Trinidad y Tobago que golpeó a Luis Fernando Tena: de ganar 2-0 a perder 3-2.

“En una Eliminatoria así, de seis partidos, si uno regala puntos, se queda afuera. Siempre han importado las formas pero, al ser una Eliminatoria, los resultados pasan al primer plano. Este equipo pelea siempre. Tiene espíritu combativo, tiene espíritu de remontada… Si vamos perdiendo, seguimos igual”, continuó el DT.

“No nos volvemos locos cuando ganamos, ni nos vamos a deprimir si nos tocó perder. Tratamos de tener un equilibrio emocional dentro del partido, para mantenerlo fuera también. No nos cambiamos por cualquier cosa, ni nos decepcionamos. Intentamos jugar siempre de la misma forma. Si perdemos, nos mantenemos. Si ganamos, con más razón“, sentenció Tena.

