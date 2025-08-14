Lo limpiaron de Alajuelense, pero dio el salto a Europa y le dedicó un inesperado mensaje al club: “Fue muy difícil ahí”

Liga Deportiva Alajuelense se deshizo de Edward Cedeño después de tenerlo durante años en sus filas. Si bien demostró que calidad y proyección no le faltaban, sus cualidades no le bastaron para mantenerse en la plantilla. Se le hizo muy difícil.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2024, Cedeño disputó 30 partidos en la Liga y dio una única asistencia. Andrés Carevic fue quien primero depositó confianza en él, pero con la llegada de Alexandre Guimaraes le buscaron una salida en su segundo mercado de fichajes al frente del club.

Con su juventud a cuestas, todavía con su pase en poder de Potros del Este de Panamá, emigró a España. Estuvo poco más de un año en SD Tarazona, donde pudo demostrar un gran nivel, aunque la institución finalmente no ejecutó la opción de compra por su ficha.

Después de 28 presentaciones, un gol y una asistencia, un manto de silencio tapó su destino. El mismo se cayó cuando el histórico UD Las Palmas, ahora en la Segunda División, se lo quedó. Pese a todo lo sufrido, hoy es feliz y guarda un buen recuerdo para con los manudos.

Edward Cedeño recordó su paso por Alajuelense desde España, en UD Las Palmas

Durante una entrevista con Tigo Sports Panamá, con total sinceridad, Edward Cedeño se refirió a su ajetreado paso por el primer equipo de Alajuelense, que lo albergó en su CAR y completó su proceso formativo. Si bien esto se le hizo cuesta arriba, está agradecido y guarda un recuerdo positivo.

“Fue un momento muy difícil ahí, pero a la vez algo bueno. Fue un salto muy importante en mi carrera, me ayudó mucho. Estoy muy agradecido“, explicó el mediocampista de 22 años durante ese mismo reportaje. Valoró muchas cosas.

Edward Cedeño, el orgullo de Panamá, en su paso por Liga Deportiva Alajuelense.

“En su momento, se volvió un poco difícil, pero siempre he tenido las metas claras de lo que quiero y me he esforzado. He sacrificado muchas cosas y, gracias a Dios, estoy aquí. A disfrutar”, finalizó el futbolista panameño tras recordar su pasado en el 30 veces campeón de Costa Rica.