Panamá tiene nuevo DT: dirigió a Atlético de Madrid y ahora llega a la Selección luego de los tropiezos camino al Mundial

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) oficializó la llegada de Gerard Aubi como nuevo entrenador de las Selecciones Sub-17 y Sub-20 Femeninas de Panamá, en un movimiento que busca reforzar el proyecto formativo tras los recientes fracasos en eliminatorias mundialistas. Con apenas 32 años, el estratega español se perfila como una apuesta a futuro para darle un nuevo impulso al fútbol femenino canalero.

El técnico, nacido en Reus, Tarragona, cuenta con una sólida preparación, avalada por la Licencia UEFA A y múltiples certificaciones en áreas como metodología, preparación física y entrenamientos específicos. Su recorrido le ha permitido trabajar en diferentes academias y equipos alrededor del mundo, destacando su paso por las divisiones juveniles del Atlético de Madrid, experiencia que lo proyecta como un formador con visión internacional.

La trayectoria de Aubi es amplia y diversa, con pasos recientes por clubes de Lituania, Dubái, España, Estados Unidos, China y Mongolia, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Entre sus cargos más destacados figuran su rol como asistente en el Atlético de Madrid Femenino U16, U18 y U20, además de ser director deportivo en el Pathfinder FC en España y Nueva York.

En Panamá, Aubi asumirá el reto de dirigir a unas selecciones que no pudieron clasificar a los últimos Mundiales Sub-17 y Sub-20, por lo que la FEPAFUT apuesta por un perfil joven, dinámico y con experiencia global que pueda corregir el rumbo. La expectativa está puesta en su capacidad para transmitir metodología moderna y fortalecer el talento emergente en el país.

Una gran responsabilidad con Panamá

El nuevo seleccionador no solo llega con un extenso currículum, sino también con la responsabilidad de enderezar el camino de las canaleras en un momento clave del proceso de crecimiento del fútbol femenino en la región. Sus métodos innovadores, basados en Smatfootball y Coerver Coaching, prometen un enfoque diferente en la formación táctica y técnica de las jugadoras.

Con la designación de Gerard Aubi, Panamá da un paso firme en su intención de consolidar proyectos juveniles con bases sólidas. El objetivo es que el fútbol femenino panameño no solo compita en el área de Concacaf, sino que también logre dar el salto definitivo hacia el escenario mundial.