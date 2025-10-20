FIFA dio luz verde: se confirma la noticia que tiene en vilo a todo El Salvador e impacta en su futuro

Este lunes, la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) dio a conocer una de las noticias más importantes de los últimos años para los intereses y el futuro del balompié cuscatleco.

Después de años de intervención de la FIFA en dicho organismo, que se quedó sin autoridades cuando finalizó el ciclo de Hugo Carrillo el 31 de agosto de 2022, finalmente habrá elecciones para definir al nuevo Comité Ejecutivo que lo presidirá hasta el año 2029.

¿Cuándo son las elecciones en la FESFUT?

A través de un comunicado, la FESFUT informó que el Congreso Extraordinario Electoral se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre de 2025, en el Hotel Hilton de San Salvador. Habrá dos convocatorias: la primera a las 6:00 p.m. y la última una hora después, a las 7:00 p.m.

El único punto a tratar será la designación de un nuevo Comité Ejecutivo. Hasta entonces, su presidente será el directivo panameño Rolando González, quien seguirá su carrera como presidente de la Comisión de Fútbol Playa de la FIFA.

La autoridad encargada de supervisar el proceso será el Comité de Regularización, que “actuará por única vez como Comité Electoral, en cumplimiento del Artículo 81.4 (Disposiciones Transitorias) de los Estatutos de la FESFUT y conforme a la decisión adoptada por el Bureau del Consejo de la FIFA el 31 de julio de 2022″, detalla el comunicado.

En ese sentido, “las planillas interesadas en participar deberán presentar su documentación a más tardar el martes 11 de noviembre de 2025, siguiendo el procedimiento detallado en la convocatoria oficial. Posteriormente, el Comité Electoral realizará el proceso de verificación de elegibilidad y notificará los resultados a cada planilla antes del 27 de noviembre de 2025″.

(Foto: FESFUT / X)

¿Quiénes son los candidatos a la presidente de la FESFUT?

De momento, el único aspirante a la presidencia de la FESFUT es Yamil Bukele, presidente del INDES (Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador), de la junta directiva de la FESABAL (Federación Salvadoreña de Baloncesto) y hermano del primer mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

El directivo ya recibió el apoyo de quien en un principio fue candidato, Samuel Gálvez, presidente de la Primera División, y como equipos como Inter FA, Isidro Metapán y Fuerte San Francisco. También de la junta directiva de la Tercera División.