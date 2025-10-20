La Selección de Panamá se juega uno de los partidos más importantes de los últimos años frente a Guatemala. Los Canaleros, que no clasificaron a Qatar 2022, harán todo lo posible para estar en United 2026 en la última doble fecha en el mes de noviembre.

Thomas Christiansen sabe más que nadie que se juega una de sus últimas oportunidades para estar en una Copa del Mundo. La afición panameña no se olvida de no haber clasificado en 2022. Por eso, la exigencia está más alta que nunca. No le perdonarán quedarse afuera por segunda ocasión consecutiva.

Ante esta gran presión, el técnico danés tomó una importante decisión previo al partido que jugará Panamá el próximo 13 de noviembre contra la Selección de Guatemala, en condición de visitante.

Thomas Christiansen ya está en Guatemala a un mes del partido con Panamá

A falta de menos de un mes para el duelo por Eliminatorias, Christiansen viajó a Guatemala para inspeccionar El Trébol, el estadio donde hará de local el seleccionado chapín. El DT fue visto por aficionados chapines, con los que decidió tomarse algunas fotos.

Christiansen fue visto en la zona 11. Vía: Ninfita García.

La idea del entrenador, junto a su cuerpo técnico, es analizar la logística del viaje a Guatemala y también inspeccionar las condiciones del estadio de los Rojos de Municipal, pensando en lo que será la quinta jornada de las Eliminatorias Mundialistas.

¿Cómo están Panamá y Guatemala rumbo al Mundial 2026?

Este partido marcará el futuro de Guatemala. Una victoria de Panamá dejará a los de Luis Fernando Tena sin opciones de clasificar en el primer puesto. Sin embargo, la Azul y Blanco depende de sí misma, ya que si triunfa los dos partidos que le quedan será líder del Grupo A. El empate podría perjudicar a ambos seleccionados, teniendo en cuenta que Surinam podría quedar como dueño del grupo.