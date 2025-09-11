Mientras Juan Carlos Osorio suena en Panamá, Fepafut toma una tajante decisión con el futuro de Thomas Christiansen camino al Mundial 2026

Panamá atraviesa su peor momento en Eliminatorias al Mundial 2026. Al finalizar la primera ventana de la tercera etapa, cosechó solamente dos unidades con las que está fuera de puestos de clasificación. Queda un largo recorrido por caminar.

A raíz del bajo rendimiento de la Selección Nacional, con el antecedente que se vivió camino a Qatar 2022, los rumores sobre la salida de Thomas Christiansen tomaron cada vez más fuerza. Los resultados obtenidos acentuaron la cuestión.

La Canalera empató sin goles en su visita a Surinam, e igualó 1-1 con Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Pasó de ser la máxima candidata al boleto directo, a quedar tercera en el Grupo A de Concacaf. Un verdadero golpe.

El nombre de Juan Carlos Osorio apareció como uno de los candidatos máximos al puesto que Christiansen dejaría vacante. Ante los dimes y diretes sobre esto, la propia FEPAFUT se encargó de tomar una tajante decisión al respecto y avisarla.

Panamá conoce la decisión de FEPAFUT para con Thomas Christiansen al Mundial

Pese a los rumores, miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol se encargaron de dar su verdad al respecto. El apoyo para con el DT de origen europeo es absoluto. Thomas Christiansen continuará como entrenador.

Christiansen cumplirá cinco años al frente de la Selección Nacional durante este mes de octubre. Lleva dirigidos 80 partidos oficiales, de los cuales ganó 40, 17 los empató, y perdió los 23 restantes. Tiene un promedio de 1.71 puntos por juego.

Fue el periodista José Miguel Domínguez Flores quien lanzó la información en su programa El Marcador TV, con la supuesta certeza de que Juan Carlos Osorio ya tenía todo listo para dirigir a Panamá. Aseguró que tiene todo listo para firmar.

“Director técnico de alto perfil está dispuesto a dirigir ya la Selección de Panamá, siempre y cuando la Federación Panameña de Fútbol tome la decisión sobre lo que ha significado Thomas Christiansen en estos dos partidos eliminatorios. Si este panorama negro se da, Juan Carlos Osorio está listo para firmar ya”, afirmó.