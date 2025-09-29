Panamá Sub 20 vs. Ucrania: ¿A qué hora y cómo ver el partido por el Grupo B? Mundial de Chile 2025

A la Selección de Panamá le espera un juego trascendental en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Este martes, volverá a enfrentarse a Ucrania después de casi seis años con la obligación de ganar para mantener vivas sus posibilidades de clasificar por segunda vez a los octavos de final en el Grupo B.

La tarea no será nada sencilla. Además de ser los vigentes campeones mundiales de la categoría, los europeos se han mostrado muy superiores al combinado que dirige Jorge Dely Valdés cuando se lo cruzaron. En la edición de 2005, celebrada en Países Bajos, lo golearon 4-1. Y en Polonia 2019, se impusieron 3-1 en octavos.

¿Cuándo juega la Selección de Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub-20?

Panamá se enfrentará a Ucrania este martes 30 de septiembre, a las 3:00 p.m. (2:00 en el resto de Centroamérica y 4:00 ET de Estados Unidos). El duelo tendrá lugar en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, Chile.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Panamá Sub-20 vs. Ucrania?

El juego, correspondiente a la segunda jornada del Mundial Sub-20, se podrá ver en Panamá a través de RPC, TVMAX y Tigo Sports (canal 1370 HD y 500 One TV).

¿Cómo llega la Selección de Panamá?

La Rojita tuvo un agridulce debut ante Paraguay. A los 5 minutos, Martin Krug, la joya de UD Levante de España, abrió el marcador aprovechando una bola suelta en el área. Pero luego cayeron los goles guaraníes (42′, 62′ y 94′) para sellar la remontada 3-2, sepultando la ilusión que encendió en los canaleros la anotación de Giovany Herbert al 76′.

¿Cómo llega la Selección de Ucrania?

El equipo de Dmytro Mykhaylenko le ganó 2-1 a Corea del Sur en la primera fecha. Tuvo un voraz arranque en Valparaíso, adelantándose con los goles de Hennadii Synchuk (13′) y Oleksandr Pyshchur (16’), pero se fue quedando poco a poco en un encuentro signado por el uso de la novedosa tarjeta verde. En los minutos finales resistió los embates rivales y se llevó los 3 puntos.