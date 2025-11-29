Mazazo al sueño mundialista: Panamá recibe la sentencia de la FIFA que derrumba la ilusión canalera

Este sábado, la Selección de Panamá se despidió de la manera más dolorosa posible de su primera Copa del Mundo Femenina de Fútbol Sala. En el cierre de la fase de grupos del certamen que se disputa en Filipinas, el combinado canalero chocó ante Brasil, una de las máximas potencias del futsal mundial, y sufrió una goleada inapelable por un marcador de 9-0.

Las verdeamarelas no solo confirmaron su candidatura al título, sino que además extendieron su racha histórica a 40 victorias consecutivas, con una producción sencillamente monstruosa: 290 goles anotados y apenas 15 recibidos durante ese periodo.

Panamá se despide del Mundial de Fútbol Sala

La derrota ante el Scratch se sumó a los otros dos resultados negativos del equipo dirigido por Amarelis De Mera. Panamá había caído 17-0 ante Italia en su debut absoluto en mundiales, y luego 6-2 frente a Irán, encuentro en el que Kenia Rangel (jugadora de Liga Deportiva Alajuelense en fútbol 11) marcó el primer gol panameño en un Mundial Femenino de Fútbol Sala, convirtiéndose en la gran protagonista de ese histórico momento. Sin embargo, este sábado la volante manuda vivió la otra cara de la moneda: protagonizó un autogol para abrir el marcador.

Panamá cayó 9-0 ante Brasil (FEPAFUT).

Del lado brasileño, la legendaria Lucileia, de 42 años, firmó un doblete; Tampa marcó un triplete; y Simone también aportó lo suyo para concretar una paliza que expuso la abismal diferencia entre ambos seleccionados.

La FIFA confirma la eliminación

La FIFA, a través de sus canales oficiales de la Copa del Mundo en redes sociales, confirmó la eliminación con un mensaje claro: “Panamá cae ante Brasil y se despide de la #FutsalWWC“.

Así terminó un torneo que dejó cifras durísimas para el futsal panameño: tres derrotas, con marcadores de 17-0 ante Italia, 6-2 frente a Irán y este 9-0 ante Brasil; apenas dos goles anotados y un total de 32 recibidos.

Pese a las goleadas y al cierre amargo, la delegación panameña no pierde la perspectiva. Tras convertir en la segunda fecha, Rangel había declarado: “Este gol es una ventaja muy grande para lo que se viene. Creo que podemos estar nuevamente en un Mundial si seguimos trabajando y nos brindan las herramientas necesarias”.

Y este sábado, aunque el marcador volvió a ser cruel, la capitana de Panamá cumplió otro sueño personal: enfrentar a Brasil en una Copa del Mundo, un momento que difícilmente olvidará.