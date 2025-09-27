¡Histórico! Martín Krug logra un hito inimaginable para el futbol de Panamá

La Selección de Panamá arrancó con pie derecho su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, luego de que el defensor del Levante, Martín Krug, abriera el marcador en apenas cinco minutos de juego frente a Paraguay. La anotación llegó tras una jugada de pelota parada que sorprendió a la defensa sudamericana y que ya forma parte de la historia del balompié canalero.

ver también Todo Panamá consternado con la noticia que impacta a Dely Valdés antes del Mundial

El gol nació de un tiro de esquina en el que la pelota fue desviada por el arquero y la zaga paraguaya, quedando en los pies de Gustavo Herrera, quien no dudó en asistir a Krug. El defensor, con gran determinación, empujó la pelota al fondo de la red para poner el 1-0 y desatar la euforia panameña en el arranque del torneo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El tanto de Krug no solo significó una ventaja en el marcador, sino también un golpe anímico importante para los dirigidos por Jorge Dely Valdés, quienes buscan consolidar un papel protagónico en la justa mundialista. La anotación del defensor del Levante se convierte en la primera de los canaleros en esta edición y en un recuerdo imborrable para su carrera.

Aunque lamentablemente antes del descanso, los paraguayos encontraron la paridad en el marcador para hacer el 1-1 al minuto 43, por lo que los centroamericanos ahora deberá recuperar la ventaja en la segunda parte.

Publicidad

ver también Dely Valdés sorprendió a Panamá al responder por qué no citó a Kadir Barría y Mijahir Jiménez al Mundial Sub-20: “No son jugadores…”

La expectativa crece entre los aficionados panameños, quienes siguen de cerca el accionar de sus jóvenes figuras. La anotación tempranera de Martín Krug refleja la confianza y el carácter de un grupo que quiere dejar huella en el certamen más importante de la categoría.