Panamá tuvo un doloroso revés en su debut de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile

La Selección de Panamá Sub-20 tuvo un estreno cargado de emociones en el Mundial de Chile 2025, aunque el resultado no fue el esperado. Los dirigidos por Jorge Dely Valdés cayeron 3-2 frente a Paraguay en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en un encuentro que se definió en el último suspiro.

ver también ¡Histórico! Martín Krug logra un hito inimaginable para el futbol de Panamá

El inicio fue inmejorable para los canaleros, con un gol de camerino de Martín Krug al minuto 5, luego de aprovechar una jugada a balón detenido. El tanto llenó de confianza al cuadro panameño, que sin embargo vio cómo los sudamericanos tomaban la iniciativa con el paso de los minutos. Antes del descanso, un error defensivo de Juan Hall permitió a Alexandro Maidana empatar el marcador al 42’.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En la segunda parte, el duelo se mantuvo vibrante. Panamá tuvo la oportunidad de adelantarse nuevamente al 58’, cuando Gustavo Herrera probó con un disparo potente desde la izquierda, pero el arquero rival respondió con solvencia. Acto seguido, al 62’, Enso Gonzáles apareció con un remate de derecha en el área para poner en ventaja a los paraguayos.

Lejos de rendirse, la “Rojita” mostró carácter y encontró el empate al 76’ tras una gran jugada colectiva, que culminó con la definición elegante de Giovany Herbert, desatando la ilusión en el banquillo y en la afición canalera presente en Valparaíso.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Sin embargo, el desenlace sería cruel para los panameños. Cuando todo apuntaba a un empate valioso, al 90+4’ apareció Tiago Caballero sin marca en el área para sentenciar el definitivo 3-2 a favor de Paraguay, dejando a Panamá sin premio tras un esfuerzo notable.

Publicidad

Con este resultado, la Selección Sub-20 de Panamá queda en la tercera posición del Grupo B y ya piensa en su próximo desafío. El martes 30 de septiembre enfrentará a Ucrania, que debutó con victoria 2-1 ante Corea del Sur, en un duelo clave para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en el Mundial.