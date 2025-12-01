Jugó un Mundial con Costa Rica, pero tras quedarse sin equipo trabajó gratis en una bodega de ropa usada: “Quise ver el otro lado”

Roy Smith fue uno de los varios futbolistas que se vieron afectados por la descalificación de la AD Guanacasteca, que a mediados del 2025 vio revocada su licencia para participar en la Liga Promérica por decisión del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.

De esta manera, el espigado defensor central de 35 años dio un paso obligado al costado de las canchas y puso fin a una trayectoria marcada por hitos muy particulares: fue uno de los capitanes de aquella Selección de Costa Rica que hizo historia al alcanzar el cuarto lugar en el Mundial Sub-20 de Egipto 2009, y también vivió capítulos exóticos con sus pasos por el Gainare Tottori de Japón (2012) y el The Strongest del siempre exigente (por altitud más que por nivel) fútbol boliviano. Pero ninguna experiencia fue tan estrafalaria como la que vivió en Honduras.

El último equipo de Roy Smith fue Guanacasteca (Foto: ADG).

En 2016, con 26 años, Smith llegó a Honduras Progreso proveniente del Club Sport Cartaginés. Se consolidó como uno de los capitanes del equipo hasta la finalización de su contrato en diciembre del 2019.

Un giro insólito en Honduras

Cuando parecía que había llegado el momento de regresar a casa, el limonense tomó la decisión más extraña de su carrera: quedarse trabajando temporalmente en una bodega de ropa usada, sin recibir salario, solo para aprender un oficio y “ver el otro lado de la moneda”.

Pisando los 30 años, Roy Smith sacrificó sus vacaciones navideñas para cubrir largas jornadas cargando pesados fardos de ropa usada que pronto le provocaron dolor de espalda. En sus primeros días llegó incluso a sentirse mal de salud por el polvo y la pelusa que desprenden las prendas, pero aun así se mantuvo firme en su propósito.

Roy Smith trabajó gratis en Honduras (Diez).

“Quise ver el otro lado de la moneda, uno se debe preparar. Al principio fue muy difícil; puede ser que en un futuro me toque tener una tienda y ya voy a saber. Uno sueña con ser empresario y se empieza desde abajo”, declaraba Smith al medio Diez, mientras continuaba moviendo sus bultos de prendas usadas.

“Es mejor madrugar para trabajar que para buscar empleo”

Según sus propias palabras, nunca había trabajado en algo distinto al deporte profesional. “A mis 29 años nunca había trabajado; solo cuando estaba en la escuela, porque mi papá tenía un puesto de videojuegos… y yo pasaba jugando”, confesaba.

Smith también admitió que lo más duro fue el primer día, cuando tuvo que mover alrededor de 500 fardos de ropa y buscaba sentarse cada vez que encontraba un momento libre. Pero de esa experiencia se llevó un aprendizaje que todavía le sirve: “Muchas veces uno como jugador es incomprensible… pero es más complicado no tener trabajo. Es mejor madrugar para ir a trabajar que madrugar para ir en busca de empleo”.

Tras aquel surrealista paréntesis en su carrera, Roy Smith regresó al fútbol profesional. Se unió al Limón FC, donde permaneció hasta 2021. Luego pasó por Pérez Zeledón, vivió otro periodo sin equipo en 2022 y finalmente llegó a Guanacasteca, club con el que terminó despidiéndose del profesionalismo después de la revocación de su licencia.