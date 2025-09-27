Nacieron gemelos, el fútbol los separó y ahora Panamá los vuelve a unir para el Mundial Sub-20: “La familia lo es todo”

Este sábado 27 de septiembre, la Selección de Panamá inicia su participación en la Copa del Mundo Sub-20, que se juega en Chile. En la convocatoria del entrenador Jorge Dely Valdés destaca un hecho que llama la atención: de los ocho juveniles que juegan fuera de Panamá, dos de ellos son hermanos gemelos.

Se trata de Antony Herbert, lateral derecho que milita en el UB Conquense de la Segunda Federación en España, y Giovany Herbert, volante del Athletico Paranaense de Brasil.

El camino de los gemelos Herbert

Los hermanos Herbert nacieron el 12 de marzo de 2005 en la ciudad de Colón, Panamá. Desde muy temprana edad, mostraron una gran afinidad por el fútbol, iniciando su recorrido en un torneo provincial Sub-9 con el Atlético Bilbao.

Después de ese primer paso, ambos continuaron su formación en Academy Champions, y el deporte los unió nuevamente como parte de la plantilla del Árabe Unido, equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). En su paso por el club, los gemelos compartieron el campo de juego en 12 ocasiones, viviendo la experiencia de jugar juntos a nivel profesional en su país.

Giovany y Antony jugaron juntos en Árabe Unido (Árabe Unido).

En febrero de 2025, Giovany dio el salto al fútbol brasileño, uniéndose al Athletico Paranaense. Cuatro meses después, su hermano Antony siguió el mismo camino, pero cruzando el océano Atlántico para desembarcar en España.

Separados por el fútbol

Desde entonces, los hermanos se encuentran separados por más de 7 mil kilómetros, pero continúan luchando por alcanzar su sueño de representar a Panamá en el escenario mundial. Ambos están cedidos a préstamo en sus respectivos equipos hasta 2026.

En una entrevista conjunta con Tigo Sports en 2024, Giovany y Antony compartieron su vínculo fraternal. “El cariño entre nosotros es muy bonito, siempre apoyándonos el uno al otro, haciendo relajos, pasándola bien”, expresó Giovany. Antony añadió: “Es muy bonito porque uno nunca está solo. A veces uno quiere hablar y siempre está ahí, a él lo quiero mucho. A veces peleamos, pero eso es de a ratos.”

Panamá vuelve a unir a los gemelos de Colón (FPF).

Giovany también tuvo el honor de representar a la Selección Mayor de Panamá, jugando 45 minutos en un partido amistoso contra Chile. “Es muy bonito porque representé a mi país, he luchado mucho por esto y el proceso que hemos pasado como familia es algo muy duro”, declaró emocionado. En ese mismo sentido, agregó: “La familia lo es todo para nosotros. Mi mamá ha luchado por esto, y queremos darle lo mejor a ella.”

Giovany tiene experiencia con la Selección Mayor de Panamá (FPF).

Ahora, los gemelos Herbert se encuentran nuevamente unidos en la Selección Sub-20 de Panamá, con la esperanza de brindarle a su familia y al pueblo canalero una alegría mundialista.