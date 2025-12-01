Panamá mueve fichas: Thomas Christiansen podría conseguir lo que necesitaba antes del Mundial 2026

La Selección de Panamá logró su principal objetivo el pasado 18 de noviembre, cuando goleó 3-0 a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández para clasificar al Mundial 2026 y sanar por fin la gran herida del ciclo Thomas Christiansen: la debacle rumbo a Qatar 2022.

Ahora, los canaleros están esperando el sorteo de la fase de grupos que se realizará este viernes 5 de diciembre para conocer a sus rivales en la cita máxima. Y al día siguiente, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunciará el calendario con fechas, horarios y sedes de los partidos.

En ese marco, en el que se entremezclan la emoción y la ansiedad, desde la prensa local filtraron una importante noticia referida a la preparación de la Marea Roja para la Copa del Mundo.

Christiansen, cerca de conseguir lo que necesitaba en Panamá antes del Mundial

El periodista Christian Samudio reveló a través de X que la Selección de Panamá disputará dos juegos amistosos en enero de 2026. Uno será “en Bolivia y luego con una escuadra norteamericana en el Rommel cerrando el mes”.

Si se concretan, como no se disputarían en fecha FIFA, representarán una oportunidad para Thomas Christiansen y todo su cuerpo de técnico “para probar jugadores”, añadió Samudio. Entre los elementos del fútbol nacional que podrían tener su chance se perfilan, por ejemplo, Everardo Rose, Kadir Barría o Jorlian Sánchez.

Bolivia, recordemos, finalizó séptima en las Eliminatorias Sudamericanas y por eso se ganó un lugar el repechaje intercontinental, en el cual deberá vencer a Irak o República del Congo para volver a un Mundial después de 32 años.

Ya para el mes de marzo, cuando se defina el grupo de Panamá y se abra una ventana oficial, es probable que la FEPAFUT concrete fogueos exigentes con el fin de cerrar la preparación de la Selección antes de su participación en el certamen que albergarán Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.