Costa Rica Sub-20 vs. Trinidad y Tobago: dónde ver y qué necesita La Sele para clasificarse al Premundial 2026

La selección de Costa Rica Sub-20 no tiene margen de error. Este miércoles, deberá ganarle a Trinidad y Tobago la “final” por el primer lugar del Grupo E, que es la única vía que habilita el torneo para clasificar al Premundial de la Concacaf 2026.

El elenco costarricense es el gran favorito a amarrar el objetivo por historia, aunque el reciente empate 3-3 con Bermudas complicó su situación. De no conseguirlo, se quedaría afuera del Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.

¿Cuándo juegan Costa Rica Sub-20 vs. Trinidad y Tobago?

Partido : Costa Rica Sub-20 vs. Trinidad y Tobago Sub-20

: Costa Rica Sub-20 vs. Trinidad y Tobago Sub-20 Fecha : miércoles 4 de marzo de 2026

: miércoles 4 de marzo de 2026 Hora : 5:00 p.m. de Centroamérica

: 5:00 p.m. de Centroamérica Sede: Complejo Deportivo FCRF-Plycem, San Rafael de Alajuela (Costa Rica)

¿Dónde ver el partido EN VIVO en Costa Rica y Centroamérica?

El juego será transmitido en exclusiva para toda la región por la plataforma de streaming Disney+.

¿Qué necesita La Sele para clasificar al Premundial Sub-20?

El formato de las clasificatorias es directo: solo avanzarán al Premundial 2026 los primeros de cada grupo. En el caso de Costa Rica, lidera el E con 7 puntos y una amplia diferencia de gol a favor (+15). Trinidad y Tobago está segunda con las mismas unidades y por detrás aparece Bermudas, con 5, que se medirá a un débil Barbados.

(Foto: Concacaf)

Por lo tanto, así está el panorama para los dirigidos por Randall Row:

Si Costa Rica gana: se asegura terminar primera en el Grupo E independientemente de lo que ocurra con Bermudas.

se asegura terminar primera en el Grupo E independientemente de lo que ocurra con Bermudas. Si empata: puede clasificarse igual, quedando empatada en 8 puntos con Trinidad y Tobago y hasta con Bermudas, si vence a Barbados. Pero la diferencia de gol la beneficiaría.

puede clasificarse igual, quedando empatada en 8 puntos con Trinidad y Tobago y hasta con Bermudas, si vence a Barbados. Pero la diferencia de gol la beneficiaría. Si pierde: quedará automáticamente eliminada. Se frenaría en 7 unidades y los trinitenses llegarían a 10, amarrando su boleto al Premundial.

¿Cómo llega Costa Rica?

La Tricolor arrancó de manera inmejorable su ruta hacia el Campeonato Sub-20 al propinarle una contundente goleada 12-0 sobre Sint Maarten y luego imponerse 3-0 a Barbados. Pero sufrió para rescatar un empate 3-3 frente a Bermudas gracias a los tantos de Yamil Leal, Adriel Pérez y Andrés Morera.

¿Cómo llega Trinidad y Tobago?

Marvin Gordon, entrenador de los caribeños, decidió guardar a varios de sus titulares habituales para el cruce definitorio con los ticos y logró ganarle 4-0 a Sint Maarten. En sus anteriores presentaciones, los Socca Warriors igualaron 2-2 con Bermudas y arrollaron 5-1 a Barbados.