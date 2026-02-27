Es tendencia:
La Selección de Panamá en consternación ante la lesión de gravedad de una de sus figuras

El combinado panameño recibe una mala noticia a pocos días de su partido

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Noticia lamentable para los canaleros
Golpe durísimo para la Selección femenina de Panamá. La capitana y máxima referente del equipo, Marta Cox, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su pierna izquierda durante un entrenamiento realizado el viernes 27 de febrero. La noticia fue confirmada por el cuerpo médico de la Federación Panameña de Fútbol, encendiendo las alarmas en el entorno canalero.

Panamá en incertidumbre sobre el futuro de Thomas Christiansen a muy poco de jugar el Mundial 2026

Panamá en incertidumbre sobre el futuro de Thomas Christiansen a muy poco de jugar el Mundial 2026

La lesión deja fuera a Cox del compromiso ante San Cristóbal y Nieves, programado para el 4 de marzo, así como del resto de la Clasificación al Campeonato Concacaf W 2026. Una ausencia sensible no solo por su liderazgo dentro del campo, sino por el peso futbolístico que representa en el esquema del equipo.

Aunque el comunicado oficial no detalla el tiempo estimado de recuperación, este tipo de lesiones suele demandar entre cinco y seis meses fuera de competencia, dependiendo de la evolución de cada atleta. Se trata de una de las lesiones más complejas para cualquier futbolista, tanto por el proceso quirúrgico como por la etapa de rehabilitación.

Ante este panorama, la entrenadora Toña Is reaccionó de inmediato y convocó a Ivis Ubarte, jugadora del Inter Panamá CF, para completar el grupo que continúa su preparación de cara a los próximos compromisos oficiales.

La baja de Marta Cox representa un duro golpe anímico y deportivo para un plantel que tenía como prioridad consolidarse en el Grupo E y avanzar a la fase final del torneo regional. Panamá aspiraba a cerrar como líder para encaminar su clasificación sin sobresaltos.

Thomas Christiansen celebra el fichaje de dos jóvenes promesas en el futbol extranjero

Thomas Christiansen celebra el fichaje de dos jóvenes promesas en el futbol extranjero

El Campeonato Concacaf W 2026 no solo define la supremacía regional, sino que otorga boletos rumbo a la Copa del Mundo del 2027. Sin su capitana, la selección femenina deberá reinventarse y encontrar nuevas líderes dentro del campo para sostener el sueño mundialista.

