Concacaf brinda llamado de alerta a Olimpia: Saprissa y Motagua están involucrados en la noticia

Olimpia ha comenzado de forma negativa el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El León se ubica en la cuarta posición con 11 puntos.

En ocho partidos ha perdido tres, dos Clásicos, ante Motagua y Marathón. Eso le ha perjudicado también en el Ranking de Concacaf.

Olimpia, tras la última actualización, se mantiene en segundo lugar detrás de Alajuelense, pero perdió 11 puntos en la tabla.

Esto sumado a la eliminación de la Concachampions 2026 ante el América, donde competió, pero no pudo dar el batacazo para escalar.

Saprissa le respira en la nuca a Olimpia

El Olimpia debe tener cuidado ya que el Deportivo Saprissa es tercero pero posee la misma cantidad de puntos que ellos.

Los Morados sumaron tres unidades y a pesar de no participar del gran torneo de Concacaf, ha escalado y puesto en aprietos al León de Eduardo Espinel.

“LD Alajuelense continúa liderando el ranking de clubes centroamericanos previo a su debut en la CCC 2026 El campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, LD Alajuelense (1,164), se mantiene como el club mejor clasificado de Centroamérica. Tras ganar la CAC, el club iniciará su participación en la Concacaf Champions Cup 2026 desde los Octavos de Final. CD Olimpia (1,145) permanece en el segundo lugar, seguido por Deportivo Saprissa (1,145), que subió una posición hasta el tercer puesto. CS Herediano (1,140) descendió un lugar y ahora es cuarto, mientras que CSD Municipal (1,135) se mantiene quinto para completar el Top 5”, se lee en la web de la Concacaf.

Motagua superó a Marathón y en gran manera por su racha en la Liga de Honduras, son segundos con 16 unidades y viene recuperando sus lugares tras no clasificar a la Concachampions.

