Thomas Christiansen va a tener que esperar: FIFA le confirma a Panamá la noticia que no vio venir para el sorteo del Mundial 2026

Panamá va tachando en el calendario los días que la separan del Mundial 2026. Después de asegurar la clasificación a la cita máxima por segunda vez, todo un país sentirá con mayor fervor el clima mundialista este viernes 5 de diciembre, cuando se lleve a cabo en Washington D. C., Estados Unidos, el sorteo de la fase de grupos

Gracias a su posición en el ranking FIFA de noviembre (30.°), el equipo que dirige Thomas Christiansen cayó en el Bombo 3. Sin embargo, contrario a lo que se preveía, ese mismo día no tendrán toda la información que con tantas ansias esperaban.

Panamá deberá esperar… un día más

A través de un comunicado, la FIFA confirmó que el calendario de partidos del Mundial 2026 se dará a conocer el día después del sorteo en el que se definirá la distribución de las 42 selecciones participantes en doce grupos. Es decir, el sábado 6 de diciembre.

Ese día, Gianni Infantino, presidente de la entidad que regula al fútbol mundial, revelará los días, horarios y sedes de los primeros tres encuentros de cada una de las zonas. También analizará los posibles cruces junto a la presencia de las FIFA Legends y el cuadro desde los dieciseisavos de final en adelante.

Habrá representantes de Panamá, Haití, Curazao y el resto de los países que acudirán a la Copa del Mundo, así como también de aquellos que disputarán el repechaje intercontinental en marzo del próximo año, con Surinam y Jamaica por el lado de la Concacaf.

¿A qué hora y dónde ver la revelación del calendario del Mundial 2026?

El fixture del Mundial se dará a conocer el sábado 6 de diciembre a las 12:00 del mediodía de Panamá (13:00 horas en el resto de Centroamérica). La transmisión estará a cargo de FIFA mediante dos vías: su canal de YouTube y su sitio web, FIFA.com.

