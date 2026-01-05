Es tendencia:
El futuro de Andrés Carevic en Costa Rica se complica después de su salida de Cartaginés: "Hay problemas"

Tras su salida de Cartaginés, el futuro de Andrés Carevic se ha complicado aún más en Costa Rica. Descubre lo último sobre su caso.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El futuro de Andrés Carevic se complica.
© CartaginésEl futuro de Andrés Carevic se complica.

La salida de Andrés Carevic de Cartaginés abrió un panorama incierto sobre su continuidad en el fútbol costarricense, ya que su futuro inmediato se ha visto envuelto en dudas y dificultades.

Recordemos que todavía su salida de los Brumosos todavía no fue anunciada oficialmente por el club a pesar de que ya se encuentra al mando del Sporting FC.

Mientras negocia por Diego Campos, Cartaginés anuncia el fichaje extranjero que sacude a Costa Rica

¿Qué sucede con el futuro de Andrés Carevic en Costa Rica tras dejar Cartaginés?

En Seguimos, Fabián Borbón, jefe de prensa del Sporting explicó que el anuncio oficial sobre Andrés Carevic aún no se ha dado porque Cartaginés no ha firmado el finiquito de su contrato, un paso clave para destrabar la situación.

“Lo que falta es que Cartaginés al día de hoy tiene dos entrenadores. Andrés Carevic sigue siendo entrenador del Cartaginés, aquí no se va a esconder nada. No se ha firmado aún el finiquito de contrato. Nuestra prioridad uno, dos y tres es Carevic, pero todavía no podemos firmar contrato“, comentó Fabián Borbón en Seguimos.

Andrés Carevic – Actual entrenador del Sporting

Fabián Borbón señaló que, aunque Carevic sigue siendo la prioridad absoluta como entrenador, todavía existen algunos problemas entre las partes. aunque ambas estarían cerca de llegar a un acuerdo que permita avanzar con la firma del nuevo contrato.

“El finiquito de Carevic aún no se ha firmado, entiendo que están cerca de llegar a un acuerdo. Hay algunos problemas entre las partes“, finalizó Fabián Borbón jefe de prensa del Sporting.

