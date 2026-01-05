Es tendencia:
Alejandro Bran deja sin palabras a Alajuelense con un pedido en medio del mercado de fichajes: “Volver al extranjero”

Alejandro Bran habló sobre su futuro en Alajuelense justo en medio del mercado de fichajes. Descubre lo que dijo.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Alejandro Bran habla sobre su futuro en Alajuelense
© AlajuelenseAlejandro Bran habla sobre su futuro en Alajuelense

Luego de que Liga Deportiva Alajuelense alcanzara el título 31 bajo la dirección de Machillo Ramírez, el club entró en una etapa de cambios y renovación de cara al 2026

En medio de este nuevo panorama, Alejandro Bran, como parte del equipo campeón y con energías renovadas tras el logro obtenido, se pronunció sobre su futuro profesional, dejando clara su postura.

No es Agustín Auzmendi: Machillo Ramírez espera un delantero extranjero, pero antes debe limpiar a una figura de Alajuelense

¿Qué dijo Alejandro Bran sobre su futuro en Alajuelense?

Alejandro Bran expresó que, como cualquier futbolista, mantiene el sueño de volver a jugar en el extranjero, aunque dejó claro que entiende la exigencia que implica estar en una institución como Liga Deportiva Alajuelense.

Todo jugador sueña con jugar afuera y por supuesto que me encantaría volver al extranjero. Aquí no se quita la presiónganar es una obligación. Ya se habla del próximo título y eso es parte de estar en esta institución“, comentó Alejandro Bran para el Diario Extra.

Alejandro Bran: “No lo pensé dos veces cuando me hablaron de Alajuelense” | La Teja
Alejandro Bran – Alajuelense

Cabe recordar que Alejandro Bran ya cuenta con experiencia en el extranjero, tras haber militado en clubes como Burton Albion de Inglaterra, así como en Minnesota United 2 y Minnesota United en Estados Unidos.

Alejandro Bran comprometido

Bran subrayó el apoyo recibido de sus compañeros más experimentados en momentos difíciles, un respaldo clave que refuerza su compromiso con el club, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027.

