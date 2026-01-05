“Regresa a Saprissa”: ganó cuatro títulos con el club y ahora vuelve pese a que Vladimir Quesada no lo quería

El regreso al Deportivo Saprissa marca un nuevo capítulo para un jugador que ya supo dejar huella en el club, donde conquistó cuatro títulos y fue parte de etapas exitosas.

Su vuelta se da en un contexto particular, ya que no estaba en los planes del entonces técnico Vladimir Quesada.

ver también Erick Lonnis sorprende a Saprissa con la noticia que puede sacudir el mercado de fichajes: “El jugador quiere salir”

¿Cuál es el jugador que regresa al Deportivo Saprissa?

El periodista Kevin Jiménez reveló que Fabricio Alemán estuvo en el radar de Inter San Carlos, aunque por ahora su llegada no se concretará. Según explicó, el jugador deberá regresar a Saprissa debido a que aún tiene un contrato largo vigente con el club morado, el cual se extiende hasta el año 2028

“A Fabricio Alemán lo querían de Inter San Carlos, pero de momento no lo van a traer. Va a tener que regresar a Saprissa, porque le queda mucho contrato. Hasta 2028″, comentó Kevin Jiménez en Seguimos.

Fabricio Alemán – Saprissa

La situación de Fabricio Alemán estuvo marcada porque no entraba en los planes de Vladimir Quesada, motivo por el cual salió a préstamo a Municipal para buscar minutos. Ahora deberá retornar a la institución morada.

Publicidad

Publicidad

Las conquistas en Saprissa

Fabricio Alemán dejó su huella en Saprissa al conquistar un total de cuatro títulos nacionales con el club, consolidándose como parte de un ciclo exitoso. El atacante fue campeón en dos torneos de Clausura (2020/21 y 2022/23) y en dos Apertura (2022/23 y 2023/24).