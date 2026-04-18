“Nuevo DT”: Panamá toma una decisión para el futuro en medio de la incertidumbre por Thomas Christiansen

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Thomas Christiansen, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) está comenzando a mover sus fichas con miras al futuro una vez culmine el Mundial de 2026.

Este día, la Fepafut anunció la llegada de Mike Stump como el nuevo entrenador de la Selección Sub-20 de Panamá de cara al premundial clasificatorio para la Copa del Mundo de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

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“Mike Stump, nuevo DT de la selección masculina Panamá Sub-20, afronta una nueva semana de preparación con miras al proceso clasificatorio rumbo a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027”, fue el mensaje de bienvenida que le dio la federación al entrenador.

Stump ya había dirigido a la Sub-17 de Panamá con la que logró clasificar al Mundial en la categoría 2023.

Anteriormente, el cargo de la Sub-20 era ocupado por Felipe Baloy, pero ahora es el entrenador de la Sub-17 canalera. Según el periodista José Miguel Domínguez (“Chepe” Bomba”) el exdefensor canalero es el hombre elegido para ser el sucesor de Christiansen si este decide no continuar.

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¿Christiansen a la Premier League?

Entre tanto, desde hace varios meses los rumores sobre el futuro de Thomas Christiansen lo colocan lejos de Panamá y en los últimos días han surgido rumores del interés de un club de la Premier League.

Se trata del Brighton, según adelantó el periodista Álvaro Martínez que a su vez aclaró que el entrenador tiene la intención de sentarse a negociar una posible extensión de su contrato con la Fepafut.