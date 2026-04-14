En el camino hacia el Mundial 2026, cada detalle cuenta. Y para jugadores que venían siendo fijos en sus selecciones, cualquier pausa puede cambiar el panorama por completo. Ese es el caso de Fidel Escobar, quien pasó de ser una pieza indiscutida a estar bajo la lupa en Panamá.

El defensor de Deportivo Saprissa atravesó meses complicados. Una lesión en la espalda lo dejó prácticamente fuera de competencia durante este 2026, al punto de que solo había disputado ocho minutos en lo que va del año. La situación fue tan delicada que tuvo que someterse a una cirugía por una hernia.

Recién el fin de semana pasado volvió a sumar minutos, en lo que fue un paso importante en su recuperación. Sin embargo, el tiempo perdido empieza a pesar justo en el momento donde las selecciones afinan detalles de cara a la próxima Copa del Mundo.

Thomas Christiansen, entrenador del combinado canalero, fue claro en una entrevista con Yashin Quesada. Sin rodeos, dejó un mensaje que no pasó desapercibido y que pone presión directa sobre el jugador.

¿Qué dijo Thomas Christiansen sobre Fidel Escobar?

“Si tengo que dar la lista hoy no entraría. No tiene ritmo y es lo que necesitamos. No queremos un jugador que aguante 10 minutos. Si él empieza a jugar, coge ritmo y hace trabajo individualizado puede llegar”, lanzó, en una declaración que sacude el entorno de Fidel Escobar.

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El técnico también dejó en claro que el seguimiento continúa, pero con condiciones. Necesita ver al defensor compitiendo, sumando minutos y recuperando el nivel que lo llevó a ser titular habitual.

“Fidel ha sido un fijo en las convocatorias, si él está al 100% como lo hemos tenido últimamente podría tener un hueco, pero ahora mismo nos tendría que mostrar mucho más”, agregó, dejando abierta la puerta, pero marcando que el margen de error es mínimo.

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La advertencia es directa. Fidel Escobar ya no tiene asegurado su lugar y deberá demostrar en cancha que está listo para volver al nivel que exige la selección panameña.

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Así, lo que parecía una recuperación tranquila se convirtió en una carrera contra el tiempo. Porque en el camino al Mundial, el pasado no garantiza nada. Y hoy, Fidel Escobar tiene que volver a ganarse su lugar desde cero.

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¿Por qué esto inquieta a Saprissa?

Saprissa cobraría 11 mil dólares por cada día que Fidel Escobar esté en el Mundial 2026. Solo con la fase de grupos serían casi 500 mil dólares. Sin su convocatoria, el conjunto morado se pierde todo ese dinero que es muy importante para su economía.

Datos Claves

El defensor Fidel Escobar quedó fuera de la selección de Panamá por falta de ritmo.

quedó fuera de la selección de Panamá por falta de ritmo. El técnico Thomas Christiansen afirmó que el jugador no entraría en la lista mundialista hoy.

afirmó que el jugador no entraría en la lista mundialista hoy. Fidel Escobar solo disputó ocho minutos en 2026 tras una cirugía por una hernia.

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