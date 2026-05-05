Thomas Christiansen pone a Panamá en lo más alto de Centroamérica y envía mensaje para el Mundial 2026: “El lugar que merece”

El nombre de Thomas Christiansen ya figuraE entre las personalidades más influyentes del deporte centroamericano en los últimos tiempos tras ser distinguido. El estratega recibió el galardón a “Lo Mejor de Centroamérica” por los Premios Diez de Honduras y expresó su satisfacción al ser seleccionado por un panel de expertos que reconoció su impacto en la región.

El técnico de la Selección de Panamá consolidó su prestigio durante el pasado 2025 al asegurar la clasificación de los “canaleros” a la Copa del Mundo con un desempeño sobresaliente. Este éxito no es casualidad, pues un año antes ya había disputado la final de la Nations League de la Concacaf, confirmando que ha transformado al equipo panameño en un rival sumamente competitivo.

ver también Toda Panamá arde por la polémica declaración que llega desde Honduras a 37 días del Mundial 2026

Como único entrenador que representará al bloque centroamericano en la próxima cita mundialista, el hispano-danés carga con la ilusión de todo un país que anhela su primera victoria en este torneo.

“Antes que nada quiero agradecer a Diez por este reconocimiento a lo mejor de Centroamérica. Todos ellos conocen de cerca el sacrificio que implica esta profesión, la enorme responsabilidad que cargamos y cómo nuestra continuidad depende siempre de los resultados obtenidos”, manifestó Christiansen.

El seleccionador enfatizó que el logro es colectivo y dedicó el trofeo a los protagonistas que trabajan día a día en el campo y en las oficinas de la federación. “Este reconocimiento no es individual aunque lo reciba yo; quiero compartirlo con los jugadores, el cuerpo técnico y la Federación Panameña de Fútbol, además de esa afición que nos ha respaldado durante estos seis años de proceso hasta alcanzar la recompensa del Mundial“, añadió con gratitud.

ver también Gustavo Herrera vuelve a la carga tras acusar a José Calderón de amañador y manda un tajante mensaje a Panamá

Para concluir, el técnico lamentó no haber asistido físicamente a la gala de premiación, aunque reiteró su agradecimiento por el galardón y compartió sus expectativas para el torneo internacional. “Espero que Panamá logre poner el nombre de Centroamérica en lo más alto, que es el lugar que se merece, y les envío a todos un fuerte abrazo”, finalizó el estratega.

Publicidad

Publicidad