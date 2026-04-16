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Joven promesa de Panamá podría convertirse en compañero de Lionel Messi en Inter Miami

Los canaleros podrían sumar otro elemento en la élite.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Una gran noticia para los panameños
© Getty ImagesUna gran noticia para los panameños

El Inter de Miami de Lionel Messi vuelve a poner sus ojos en el talento centroamericano, y esta vez el foco apunta directamente a Panamá, donde surge el nombre de Alexander Aragón, un joven defensor que está ante la oportunidad más importante de su naciente carrera futbolística.

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Con apenas 18 años y una estatura de 1.81 metros, Aragón ha sido invitado a realizar pruebas oficiales con el club de la MLS, una vitrina que podría catapultarlo al profesionalismo en uno de los proyectos más mediáticos del continente.

De perfil bajo a una oportunidad dorada

El camino de Aragón no ha sido el tradicional. En Panamá tuvo participación en ligas escolares, pero pronto decidió trasladarse a Estados Unidos para continuar con sus estudios y, al mismo tiempo, perseguir su sueño en el fútbol.

Durante su proceso formativo, el joven defensor pasó por equipos como Kissimmee SC en la UPSL, además de vestir los colores de New Beginnings y posteriormente formar parte de la Universidad de Salem, donde ha continuado su desarrollo tanto académico como deportivo.

A pesar de no estar bajo los reflectores mediáticos, su crecimiento ha sido constante, lo que le ha permitido abrirse paso hasta captar la atención de un club como el Inter de Miami, conocido por su capacidad de detectar talento emergente.

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Esta prueba representa mucho más que una simple evaluación: es una puerta hacia el fútbol profesional, en una liga que sigue creciendo y que se ha convertido en un destino atractivo para jóvenes promesas del continente.

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Para Alexander Aragón, el reto es claro: aprovechar cada minuto en esta experiencia para demostrar que tiene las condiciones necesarias para dar el salto. Mientras tanto, en Panamá, su nombre comienza a sonar como una de las nuevas proyecciones que podrían dar de qué hablar en los próximos años.

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