Carlos Harvey incrementa la preocupación en Panamá tras su nueva ausencia en la MLS

El delantero panameño no la está pasando bien a muy poco del Mundial.

La Selección de Panamá comienza a entrar en la etapa más decisiva rumbo a la Copa del Mundo 2026, pero una de las grandes preocupaciones para el técnico Thomas Christiansen tiene nombre y apellido: Carlos Harvey. El mediocampista atraviesa un momento complicado en el Minnesota United FC y su ausencia constante en las convocatorias del club estadounidense ha encendido las alarmas en el entorno canalero.

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El futbolista panameño con el juego de hoy ante Columbus, ya tiene siete partidos consecutivos sin ser convocado con Minnesota United y, hasta el momento, el equipo no ha brindado mayores actualizaciones sobre el estado de su lesión. Según la información compartida por el club, Harvey arrastra un problema en la espalda, situación que le ha impedido estar disponible en los últimos compromisos de la temporada.

Harvey es duda para el Mundial 2026

La situación genera preocupación no solo por la cercanía del anuncio oficial de la convocatoria mundialista, sino también porque Carlos Harvey fue una pieza fundamental en el proceso eliminatorio de Panamá. El exjugador de Tauro FC disputó todos los minutos en la pasada fecha FIFA de noviembre, cuando los canaleros sellaron su clasificación al Mundial.

El panorama actual no es alentador para el volante. En lo que va del 2026 apenas ha disputado 97 minutos en cuatro encuentros de la MLS, siendo titular únicamente en la dura derrota por 6-0 frente a los Vancouver Whitecaps FC. En aquel compromiso incluso fue sustituido al finalizar el primer tiempo, reflejando que físicamente no estaba en plenitud.

Dentro del cuerpo técnico panameño existe incertidumbre por el estado del jugador, especialmente porque el tiempo comienza a jugar en contra. Thomas Christiansen dará a conocer el próximo 26 de mayo la lista definitiva de 26 futbolistas que viajarán a Estados Unidos para disputar la fase de grupos del Mundial, además de definir a nueve elementos suplentes en caso de emergencia.

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Mientras Panamá espera noticias positivas, la recuperación de Harvey se ha convertido en uno de los temas más seguidos por la afición canalera. El mediocampista sabe que su experiencia y capacidad fueron claves durante las eliminatorias, pero también entiende que el ritmo competitivo será determinante para convencer al seleccionador. Por ahora, el reloj avanza y el futuro mundialista del panameño sigue rodeado de dudas.

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