Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Carlos Harvey incrementa la preocupación en Panamá tras su nueva ausencia en la MLS

El delantero panameño no la está pasando bien a muy poco del Mundial.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El delantero no la pasa bien
© Deporte Total USAEl delantero no la pasa bien

La Selección de Panamá comienza a entrar en la etapa más decisiva rumbo a la Copa del Mundo 2026, pero una de las grandes preocupaciones para el técnico Thomas Christiansen tiene nombre y apellido: Carlos Harvey. El mediocampista atraviesa un momento complicado en el Minnesota United FC y su ausencia constante en las convocatorias del club estadounidense ha encendido las alarmas en el entorno canalero.

Carlos Harvey en duda: la figura de Panamá podría quedarse afuera de la lista para el Mundial 2026

ver también

Carlos Harvey en duda: la figura de Panamá podría quedarse afuera de la lista para el Mundial 2026

El futbolista panameño con el juego de hoy ante Columbus, ya tiene siete partidos consecutivos sin ser convocado con Minnesota United y, hasta el momento, el equipo no ha brindado mayores actualizaciones sobre el estado de su lesión. Según la información compartida por el club, Harvey arrastra un problema en la espalda, situación que le ha impedido estar disponible en los últimos compromisos de la temporada.

Harvey es duda para el Mundial 2026

La situación genera preocupación no solo por la cercanía del anuncio oficial de la convocatoria mundialista, sino también porque Carlos Harvey fue una pieza fundamental en el proceso eliminatorio de Panamá. El exjugador de Tauro FC disputó todos los minutos en la pasada fecha FIFA de noviembre, cuando los canaleros sellaron su clasificación al Mundial.

El panorama actual no es alentador para el volante. En lo que va del 2026 apenas ha disputado 97 minutos en cuatro encuentros de la MLS, siendo titular únicamente en la dura derrota por 6-0 frente a los Vancouver Whitecaps FC. En aquel compromiso incluso fue sustituido al finalizar el primer tiempo, reflejando que físicamente no estaba en plenitud.

Dentro del cuerpo técnico panameño existe incertidumbre por el estado del jugador, especialmente porque el tiempo comienza a jugar en contra. Thomas Christiansen dará a conocer el próximo 26 de mayo la lista definitiva de 26 futbolistas que viajarán a Estados Unidos para disputar la fase de grupos del Mundial, además de definir a nueve elementos suplentes en caso de emergencia.

Thomas Christiansen en alerta: la situación adversa que vive una de las máximas figuras de Panamá a meses del Mundial 2026

ver también

Thomas Christiansen en alerta: la situación adversa que vive una de las máximas figuras de Panamá a meses del Mundial 2026

Mientras Panamá espera noticias positivas, la recuperación de Harvey se ha convertido en uno de los temas más seguidos por la afición canalera. El mediocampista sabe que su experiencia y capacidad fueron claves durante las eliminatorias, pero también entiende que el ritmo competitivo será determinante para convencer al seleccionador. Por ahora, el reloj avanza y el futuro mundialista del panameño sigue rodeado de dudas.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Thomas Christiansen pone a Panamá en lo más alto de Centroamérica
Panama

Thomas Christiansen pone a Panamá en lo más alto de Centroamérica

Tomás Rodríguez recibe la noticia que tanto esperaba tras brillar con Saprissa
Mundial 2026

Tomás Rodríguez recibe la noticia que tanto esperaba tras brillar con Saprissa

Lo dicen en Europa: Kadir Barría entra en el radar de dos clubes grandes y sorprende a Panamá a 53 días del Mundial 2026
Panama

Lo dicen en Europa: Kadir Barría entra en el radar de dos clubes grandes y sorprende a Panamá a 53 días del Mundial 2026

“Nuevo DT”: Panamá toma una decisión para el futuro en medio de la incertidumbre por Thomas Christiansen
Panama

“Nuevo DT”: Panamá toma una decisión para el futuro en medio de la incertidumbre por Thomas Christiansen

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo