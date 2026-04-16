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“Interesado en Thomas Christiansen”: el equipo de la Premier League que buscaría al DT de Panamá tras el Mundial 2026

El futuro del entrenador danés podría estar lejos de Panamá ante los rumores que lo vinculan con la liga de Inglaterra.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El danés podría dejar Panamá.
© Getty ImagesEl danés podría dejar Panamá.

La Selección de Panamá tiene grandes posibilidades de perder a su entrenador después de su participación en el Mundial 2026. Thomas Christiansen, tras lograr uno de los objetivos más importantes con los Canaleros, podría volver a la actividad a nivel clubes.

Desde hace varios meses, los rumores y la información también indican que el técnico danés no seguiría al frente de la Selección de Panamá una vez que culmine la cita mundialista. En medio de esta opción, surgió un equipo que podría buscarlo.

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Brighton buscaría a Thomas Christiansen tras el Mundial 2026

Según lo que comentó el periodista Álvaro Martínez en COS Panamá, hay un “equipo de la Premier League interesado en Thomas Christiansen“. Si bien aclaró que son rumores, este club sería el Brighton & Hove Albion F.C.

Este cuadro de la Premier League se ha caracterizado por su capacidad para fichar a jóvenes promesas, las cuales terminan dando el salto a clubes de primer nivel en Inglaterra. Sucedió con jugadores como Alexis MacAllister o Moisés Caicedo. Es una metodología con la que Christiansen ha trabajado en sus anteriores experiencias.

De todas maneras, el periodista Martínez agregó que el entrenador danés tiene la intención de negociar primero con la Federación Panameña de Fútbol una vez que finalice la Copa del Mundo. En esta negociación, se definirá el futuro de Christiansen.

Mientras tanto, el entrenador de los Canaleros tiene mucho trabajo por delante pensando en la fase de grupos del Mundial 2026. Primero, deberá definir a los 26 convocados que viajarán a Estados Unidos para vivir la segunda experiencia de Panamá en una Copa del Mundo.

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En resumen

  • El Brighton de la Premier League mostraría interés en Thomas Christiansen.
  • El técnico danés finalizaría su participación con Panamá tras el Mundial 2026.
  • Thomas Christiansen negociará con la Federación Panameña de Fútbol al concluir la cita mundialista.

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