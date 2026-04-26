“Se ganó estar en el Mundial”: Tomás Rodríguez recibe la noticia que tanto esperaba tras brillar con Saprissa

El delantero panameño Tomás Rodríguez ha dado un giro radical a su historia reciente en el fútbol de Costa Rica, pasando de ser blanco de críticas a convertirse en uno de los nombres más destacados del Deportivo Saprissa en el cierre del torneo. Su rendimiento en las últimas jornadas ha sido determinante, no solo por sus goles, sino por su impacto directo en la lucha del equipo por finalizar en la cima de la tabla.

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Hace apenas unas semanas, Rodríguez era cuestionado por su irregularidad, pero su respuesta en el terreno de juego ha sido contundente. Con actuaciones clave y anotaciones decisivas, el atacante ha logrado cambiar la percepción tanto de la afición como de la prensa, consolidándose como una de las piezas más importantes del conjunto morado en el momento más exigente del campeonato.

De las críticas al reconocimiento

El cambio de narrativa ha sido tan evidente que incluso voces críticas han tenido que rectificar. Uno de los casos más llamativos es el del periodista José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba”, quien no dudó en reconocer el nivel actual del delantero canalero con una declaración que ha dado mucho de qué hablar.

“Considero que Tomás Rodríguez, a pulso, se ganó con goles estar en el Mundial 2026 con la Selección de Panamá… Pese a algunas críticas, está callando muchas bocas en el Saprissa. Fajardo, Waterman, Kadir y Tomás son los cuatro fantásticos de la delantera panameña. Punto”, expresó el comunicador, evidenciando el impacto que ha tenido el futbolista en las últimas semanas.

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El presente de Rodríguez no solo fortalece su posición en el club, sino que también lo coloca en el radar de la Selección de Panamá, que ya perfila su camino hacia el Mundial 2026. Su capacidad goleadora y su crecimiento futbolístico lo convierten en una opción cada vez más seria para integrar la lista definitiva del combinado canalero.

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Mientras tanto, en el Saprissa, el delantero mantiene el enfoque en el objetivo colectivo: luchar por el título. Su aporte ofensivo ha sido clave para que el equipo llegue en una posición privilegiada a la fase decisiva, donde buscarán coronar la temporada con un campeonato.

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Así, Tomás Rodríguez vive un momento de reivindicación, demostrando que en el fútbol las críticas pueden transformarse en aplausos cuando hay rendimiento, carácter y goles. Su historia reciente es un claro ejemplo de cómo el trabajo y la perseverancia pueden cambiar el rumbo de una carrera en cuestión de semanas.