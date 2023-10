¿Nueva baja para Christiansen? Jovani Welch no estuvo en el último entrenamiento de Panamá

Este viernes, la Selección de Panamá se enfrentará a Curazao por la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. Los Canaleros llegan al compromiso con la obligación de sumar de a tres para arrebatarle el liderato de grupo de Trinidad y Tobago.

Sin embargo, las malas noticias para Thomas Christiansen en la previa del compromiso no han dejado de llegar. En primer lugar, su capitán y uno de los referentes del centro del campo, Aníbal Godoy, se bajó de la convocatoria, debido a temas personales.

Otro de los inconvenientes de Christiansen, está en la portería. Su guardameta titular, Orlando Mosquera, no ha visto minutos en su nuevo club, por lo que llega sin minutos de juego a la fecha FIFA, por lo que hay una incógnita de quién pueda defender el marco de La Roja.

Y en última instancia, Jovani Welch, uno de los que podría reemplazar a Aníbal Godoy en el dibujo táctico, no estuvo presente en el entrenamiento más reciente que sostuvo la Selección de Panamá. Y aun cuando no se ha reportado alguna lesión del futbolista, extrañó que se mantuviera separado del grupo.

“Ayer sí entrena, hoy no. Hoy no, no estaba ni siquiera en zapatillas. En ningún momento tuvo trabajo con el cuerpo médico”, manifestaba el periodista José Ángel Rodríguez en referencia a Welch. Al igual, Edgardo Vidal, agregó información sobre el tema: “A veces están aparte, pero trabajando. Estaba sentado y sin zapatillas”, dijo en el programa deportivo, A La Candela.

¿Quién fue el jugador que entró en reemplazo de Aníbal Godoy?

Luego de conocer que Aníbal Godoy no estaría disponible para la fecha FIFA, la Federación Panameña de Fútbol, anunció que José Murillo entró en la convocatoria de Thomas Christiansen.

¿Cuántos partidos tiene Jovani Welch con la Selección de Panmá?

A sus 23 años, Jovani Welch ha disputado alrededor de 14 partidos con la Selección de Panamá, siendo, en su mayoría, entrando desde el banco de sustitutos.