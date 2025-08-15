Mientras Franco Mastantuono tiene una cláusula €1.000 millones en Real Madrid, esto cuesta Martín Krug como la nueva joya de Panamá en España

Martin Krug es uno de los jóvenes panameños más prometedores. Con solo 19 años, se ganó un lugar en el equipo mayor del UD Levante. Para esto, no quedó más opción que atravesar una serie de pruebas acerca de sus capacidades y que logró superar para convertirse en una de las nuevas joyas de La Liga.

Una vez superadas las mismas, pudo realizar la pretemporada de medio término con la plantilla profesional, pero sin abandonar la filial. Con experiencia dentro del fútbol español, la adaptación a los cambios repentinos no le es un problema.

Krug cuenta con un único partido en Selección Nacional, aunque está más que bien monitoreado por Thomas Christiansen. Con este nuevo salto hacia la élite del mal llamado Viejo Continente, su lugar en vestidores podría acrecentarse.

El valor de Martín Krug comparado con Franco Mastantuono

Martín Krug a sus 19 años apenas da el primer salto en su carrera y está lejos de muchas estrellas de su edad, siendo una de ellas el argentino Franco Mastantuono, quien ayer fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid tras pagar 70 millones de dólares a River Plate y posee una cláusula de recisión exorbitante de 1,000 millones de euros.

Por su parte, el estadounidense con raíces panameñas apenas acaba de dar el salto en su carrera y según conoció Futbolcentroamerica.com tiene un valor entre el millón o dos millones de dólares, cifra que podría aumentar dependiendo del rendimiento que tenga en su club y en la Selección Nacional.

Los defensores jóvenes más valiosos del mundo

Martín Krug tiene en la Liga a tres de los zagueros juveniles más caros a nivel mundial, en el que destaca Pau Cubarsí con 80 millones de euros y Alejandro Baldé con 60 millones, ambos del FC Barcelona y el que completa el podio es Dean Huijsen del Real Madrid que también está valorado en 60 millones.

Los jugadores jóvenes más valiosos del mundo

Con los menores de 21 años el listado es liderado por el español Lamine Yamal del Barcelona que cuesta 200 millones de euros, seguido del francés Désiré Doué del PSG con 90 millones y el portugués Joao Neves también del París Saint Germain que vale 80 millones.

