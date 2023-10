Hace unos días el estratega Thomas Christiansen puso en marcha la convocatoria de 24 jugadores que militan en ligas internacionales para representar a la Selección de Panamá en los enfrentamientos cruciales contra Curazao el 13 de octubre y Guatemala el 17 de octubre. Estos duelos adquieren una importancia significativa, ya que determinarán qué selecciones obtienen el pase para la Copa América 2024 y en ese sentido, el DT español envió un contundente mensaje.

Recordemos que actualmente la Selección de Panamá se posiciona en el segundo puesto del grupo, sumando tres unidades y presentando un diferencial de goles de +3. Por otro lado, Trinidad y Tobago lidera la tabla con 6 puntos, mientras que Guatemala se encuentra en el tercer lugar con tres unidades y un diferencial de +1 en goles. Por lo tanto, se avecina un enfrentamiento crucial entre panameños y guatemaltecos en este emocionante grupo de la competencia.

¿Qué dijo Thomas Christiansen sobre Guatemala?

“Los que no están, es porque hay otros jugadores que he querido llamar, a unos no he visto lo que quería ver y ahora entran otros que creo que están en mejor situación deportivo y futbolístico por la importancia de los partidos ante Curazao y Guatemala. Asumo que somos favoritos, lo acepto, pero eso se tiene que demostrar”, afirmó Thomas Christiansen para ESPN.

“Además también lo de la vuelta al Rommel Fernández nos tiene súper contentos, es nuestra casa donde queremos jugar y donde estamos teniendo buenos resultados, el partido contra Curazao será difícil, ya sabemos lo que ha pasado allá y no nos podemos relajar en ningún momento”, sentenció Thomas Christiansen en la previa antes de jugar de nuevo en la Liga de Naciones Concacaf.

¿Cuándo fue la última vez que Guatemala visitó Panamá?

Recordando los encuentros entre Guatemala y Panamá, cabe mencionar la última vez que la selección guatemalteca hizo una visita al territorio panameño. Esto sucedió en octubre de 2016, en un enfrentamiento de carácter amistoso que terminó en empate (0-0).