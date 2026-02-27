Es tendencia:
Todo Panamá en vilo por la figura canalera que se acerca a un campeón de Champions League: “Estaría cerca”

Una de las joyas panameñas que se luce en Estados Unidos podría dar el gran salto a uno de los grandes de Europa.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El panameño está en el radar de un europeo.
© FepafutEl panameño está en el radar de un europeo.

Panamá podría tener pronto a una nueva figura entre las principales ligas de Europa. Después de la salida de Amir Murillo del Olympique de Marsella, quien era el único de la actualidad en jugar en un campeón de Champions League, ahora se podría abrir otra oportunidad.

Según la información del periodista Alex Daniel Castillo, Moisés Véliz, futbolista de 21 años, podría dejar el Huntsville City FC, club que milita en la MLS Next Pro, para sumarse al histórico equipo de Portugal, Benfica.

La fuente mencionada agregó que el desembarco de Véliz al fútbol portugués sería para comenzar en el Sub-23 del conjunto de Lisboa. Este combinado del Benfica se desempeña en la competencia denominada Liga Revelaçāo.

Estaría cerca“, detalló el periodista Abraham Arrocha sobre el futuro del panameño. De confirmarse esta noticia, Panamá tendría un jugador en uno de los equipos más importantes del Viejo Continente.

Moisés Véliz aún pertenece al Tauro FC

Cabe destacar que Moisés Véliz todavía pertenece al Tauro FC, ya que se encuentra cedido hasta diciembre de este 2026. En esta temporada, realizó la pretemporada con el Nashville de la MLS debido a que el Huntsville es el equipo reserva.

Publicidad

Una de las principales razones por las que el panameño aparece en el radar del Benfica es porque días atrás cambió de agencia. Recientemente, firmó para ProStar Football Agency, la cual tiene una buena posición en Europa.

