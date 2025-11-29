Plaza Amador vs. Alianza FC: ¿A qué hora y cómo ver la final que definirá al campeón del Torneo Clausura 2025 de la LPF?

El Clausura 2025 de la LPF llega a su capítulo final con un duelo cargado de historia y presente: el clásico viejo entre Plaza Amador y Alianza FC definirá al nuevo campeón del fútbol panameño. Los “Leones”, vigentes monarcas del Apertura 2025, buscan encadenar su segundo título consecutivo y bordar la novena estrella de su historia. Del otro lado, los “Pericos” sueñan con su segunda corona, después de haber roto el maleficio en el Apertura 2022.

Será también un choque de estilos y de momentos: Plaza llega como el equipo más consistente del año, líder del Este y mejor puntaje en la tabla acumulada 2025, mientras que Alianza aterriza en el Rommel Fernández tras una semifinal heroica frente a San Francisco, reforzando la sensación de equipo duro en las noches grandes. Con un historial reciente parejo y una rivalidad encendida en este Clausura, todo está dado para una final cerrada, intensa y con ambiente de fiesta en la capital.

¿Cuándo y a qué hora juegan Plaza Amador vs. Alianza FC por la final del Torneo Clausura 2025?

La final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol entre Plaza Amador y Alianza FC se disputará hoy, sábado 29 de noviembre, a las 6:00 p.m. (hora de Panamá).

El partido tendrá como escenario el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la casa grande del fútbol panameño, donde se espera un gran marco de público para cerrar la temporada 2025 de la LPF.

¿Dónde ver EN VIVO la final del Torneo Clausura 2025 entre Plaza Amador vs. Alianza FC?

La final podrá seguirse en Panamá por las señales de Deportes RPC, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

¿Cómo llega Plaza Amador a la final contra Alianza FC?

Plaza Amador se planta en la final como el equipo más sólido del año. En el Clausura 2025, los “Leones” terminaron líderes de la Conferencia Este con 11 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, 37 goles a favor y 17 en contra (36 puntos). En la tabla acumulada de la temporada 2025 fueron también el mejor equipo: 20 triunfos, 7 empates y 5 caídas, con 60 goles a favor y 33 en contra (67 puntos).

En semifinales del Clausura, Plaza empató 2-2 en la ida ante CAI y luego goleó 4-0 en la vuelta en el COS Sports Plaza, con doblete de Jorlian Sánchez (goleador del torneo) y tantos de Everardo Rose y Yoameth Murillo, para un global de 6-2.

Además, el equipo de Mario Méndez llega con el impulso de haber sido campeón del Torneo Apertura 2025, donde aplastó 6-0 a San Francisco en la final para sumar su octavo título de liga.

¿Cómo llega Alianza FC a la final contra Plaza Amador?

Alianza FC firmó un Clausura 2025 muy competitivo. Terminó segundo en la Conferencia Este, solo por detrás de Plaza, con registro de 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas, 25 goles a favor y 19 en contra (28 puntos). En la tabla acumulada 2025 ocupa la sexta posición, con 12 triunfos, 10 empates y 10 caídas (43 goles a favor, 42 en contra).

En semifinales vivió una serie dramática ante San Francisco. Tras empatar 2-2 en la ida, Alianza se impuso 1-2 como visitante en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, para un global 2-3 y boleto a la final. Los goles de la vuelta fueron de Reynaldiño Verley y John Jairo Alvarado, en una noche histórica.

Para los “Pericos”, esta final representa la oportunidad de conseguir su segundo título en la LPF, tras la conquista del Apertura 2022.

Probables alineaciones para la final del Torneo Clausura 2025 de la LPF

Plaza Amador: Samuel Castañeda, Omar Córdoba, Eric Davis, Aimar Sánchez, Jilmar Sánchez, Abdul Knight, Joel Lara, Yoameth Murillo, Alberto Quintero, Everardo Rose, Jorlián Sánchez. DT: Mario Méndez

Alianza FC: Gean Ambuila, Yaphet Merrit, Adolfo Machado, Manuel Rodríguez, Yeison Ortega, Reyniel Perdomo, Darío Wright, Alcides Díaz, Reynaldiño Verley, Gilberto Rangel, John Jairo Alvarado. DT: Jair Palacios

El palmarés de Plaza Amador en la LPF

Plaza Amador es uno de los clubes más laureados del fútbol panameño. En la era de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el club suma 8 títulos nacionales:

1988 – Campeón de liga

1990 – Campeón de liga

1992 – Campeón de liga

Clausura 2002 – Campeón

Apertura 2005 – Campeón

Clausura 2016 – Campeón

Apertura 2021 – Campeón

Apertura 2025 – Campeón

Además, registra seis subcampeonatos de liga y dos títulos de “gran campeón por año”, lo que lo consolida como uno de los históricos grandes de la LPF.

El palmarés de Alianza FC en la LPF

Alianza FC llega a esta final buscando seguir escribiendo su historia reciente de gloria. El club verdolaga consiguió su primer título de liga tras 59 años de historia en el Torneo Apertura 2022 de la LPF, donde se coronó campeón por primera vez en la máxima categoría.

En cuanto a finales de liga, Alianza registra además el subcampeonato del Clausura 2003, y a nivel de ascenso fue campeón de la Liga Nacional de Ascenso en 1999, antes de consolidarse como habitual protagonista en la Primera División panameña.