Lo presumen: Kadir Barría recibe halago inesperado luego de su anotación en el partido de Panamá vs Bolivia

El Botafogo no dejó pasar el debut soñado de Kadir Barría y celebró con orgullo el primer gol del joven atacante panameño con la Selección Mayor de Panamá, una anotación que llegó en su primer partido oficial y que ya empieza a marcar su proyección internacional.

ver también “Es para él”: Kadir Barría dejó una dedicatoria especial tras su debut de ensueño con la Selección de Panamá

A través de sus redes sociales, el club brasileño destacó el origen y el impacto inmediato del futbolista. “Kadir. Producto de la cantera del Botafogo, Kadir anotó su primer gol con la selección panameña a los cinco minutos del amistoso contra Bolivia. ¡Felicidades, chaval!”, publicó la institución, reflejando la satisfacción por el crecimiento de uno de sus talentos formativos.

Tweet placeholder

La Selección de Panamá encontró un motivo para ilusionarse tras el empate 1-1 ante Bolivia, disputado en el Estadio IV Centenario de Tarija, y ese nombre propio fue el de Kadir Barría, quien se convirtió en el protagonista del encuentro desde los primeros compases del partido.

Con apenas 18 años, el atacante se robó los reflectores al marcar el gol canalero, firmando así un estreno inolvidable con la camiseta nacional. Su atrevimiento, lectura de juego y capacidad para aparecer en el momento justo confirmaron el porqué es considerado una de las joyas emergentes del fútbol panameño.

La actuación de Barría no pasó desapercibida y lo consolida como una de las grandes promesas del fútbol de Panamá, reforzando la apuesta por la juventud dentro del proceso de renovación que atraviesa la selección absoluta.

Publicidad

Publicidad

ver también Thomas Christiansen da una luz de esperanza a Kadir Barría con la Selección de Panamá para el Mundial 2026

Ahora, el delantero regresará a su club Botafogo, a la espera de nuevas oportunidades con la Selección Nacional en los fogueos de la Fecha FIFA de marzo, compromisos clave en el camino rumbo al Mundial de 2026, donde Panamá continúa construyendo su futuro con ilusión y talento joven.