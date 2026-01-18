Thomas Christiansen da una luz de esperanza a Kadir Barría con la Selección de Panamá para el Mundial 2026

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, valoró de forma positiva el empate 1-1 ante Bolivia en el primero de dos partidos amistosos de preparación, destacando la exigencia que representó medirse a un rival con mayor rodaje internacional y futbolistas de amplia experiencia.

En conferencia de prensa, el estratega hispano-danés reconoció el esfuerzo colectivo de sus dirigidos ante un contexto adverso. “Estoy contento con el resultado, sabíamos que enfrentábamos a una selección bastante rodada, con muchos titulares. La exigencia para nosotros fue competir”, señaló Christiansen, subrayando la intensidad que demandó el compromiso disputado en Tarija.

El técnico canalero también hizo énfasis en las condiciones del partido y el desgaste físico que sufrió su equipo. “No tuvimos mucho la posesión del balón y en el segundo tiempo, con el cansancio, se nos complicó un poco”, explicó, remarcando el sacrificio de jugadores provenientes de la liga local y algunos legionarios, quienes debieron sostener el ritmo durante los 90 minutos.

Thomas Christiansen habla de los nuevos convocados

Uno de los puntos más destacados para Christiansen fue la oportunidad brindada a nuevos rostros dentro del plantel. “En la lista de 23 jugadores tuvimos a Jorge y a Welch como los únicos convocados habituales. Hoy fue una oportunidad para nuevos jugadores”, indicó, dejando claro que estos amistosos forman parte de un proceso de evaluación.

En ese contexto, el entrenador elogió la actuación de Kadir Barría, autor del gol del empate y una de las figuras del encuentro. “El gol fue algo trabajado, salió como lo habíamos planificado. Estoy feliz por la entrega del equipo; pedí actitud y lo dieron todo”, afirmó con satisfacción.

Finalmente, Christiansen aseguró que continuará observando futbolistas, aunque admitió que ya tiene una base definida. Esa estructura, adelantó, podrá verse con mayor claridad en la Fecha FIFA de marzo, cuando Panamá retome la competencia como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, objetivo central del proceso canalero.

