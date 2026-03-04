Llegó a 328 mil reproducciones: el golazo de Michael Amir Murillo con Besiktas que es viral en Europa y enorgullece a Panamá

Michael Amir Murillo volvió a ser protagonista en una nueva victoria de Besiktas JK. Este miércoles, el panameño fue titular y aportó para el triunfo 4-1 sobre Rizespor por la fase de grupos de la Copa de Turquía 2025-2026.

El lateral derecho fue el encargado de abrir el marcador al minuto 27, y luego cayeron las anotaciones de Salih Uçan (38′), Oh Hyeon-gyu (42′) y Rıdvan Yılmaz (81′). Sin embargo, el gol que se llevó toda la atención fue el de Murillo.

Así fue el golazo de Amir Murillo en Besiktas

Con un potente derechazo desde el borde del área, que tuvo como destino el ángulo de la portería defendida por Erdem Canpolat, el istmeño desató la locura de los aficionados presentes en el Besiktas Stadium y también en las redes sociales. Concretamente, en X (Twitter).

ver también De Manchester United a jugar con Michael Amir Murillo: el inminente fichaje de Besiktas que retumba en Europa

Allí, tres horas después de haber sido publicado, el video del medio A Spor llegó a 328 mil reproducciones y 29 mil favoritos. La anotación de Murillo sin duda generó revuelo en Europa por su factura, ilusionando a Panamá con disfrutarlo en su mejor nivel durante el Mundial 2026.

Hasta el momento, el defensor de 30 años registra cinco apariciones y dos goles repartidos a lo largo de 372 minutos. El triunfo de este miércoles sirvió para que Besiktas avanzara a los cuartos de final de la Copa de Turquía como líder del Grupo C.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En síntesis