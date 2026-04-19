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Lo dicen en Europa: Kadir Barría entra en el radar de dos clubes grandes y sorprende a Panamá a 53 días del Mundial 2026

El delantero canalero podría dar el gran salto a Europa con esta noticia que confirmen desde el viejo continente a menos dos meses del Mundial 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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Kadir Barría es una de las mayores promesas del fútbol panameño. Foto: RPCTV.
Kadir Barría es una de las mayores promesas del fútbol panameño. Foto: RPCTV.

El futuro de Kadir Barría en el Botafogo de Brasil podría dar un giro inesperado a tan solo 53 días de que inicie el Mundial de 2026 y con el delantero de 18 años como una de las grandes opciones para Thomas Christiansen.

Y es que la consultora británica Cork Gully, responsable de la admintración de Eagle Football, emitió un comunicado en el que confirma que el Botafogo está a la venta producto de las deudas adquiridas por la sociedad.

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El informe señala que el club brasileño acumula una deuda que supera los 500 millones de dólares, según el diario Estadão.

Y entre las preguntas que surgen, está la incógnitica sobre: ¿cómo esto coloca a Kadir Barría en club gigante de Europa? Es ahí cuando entra el nombre de John Elkann, propietario de la Juventus de Italia que ya mostró interés en adquirir al Botafogo.

John Elkann es el actual propietario de la Juventus. Foto: Fortune.

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De concretarse la compra, Kadir Barría se colocaría inmediatamente en el radar de la “Vieja señora” que tendría como objetivo nutrirse de jugadores a través de clubes afiliados.

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No es la única opción

Además de John Elkann, que también es presidente de la escudería Ferrari, entre las otras opciones de compradores aparece el nombre de Gerry Cardinale, propietario del Milan.

Es así como el delantero canalero se colocaría en el radar de dos gigantes de la Serie A; aunque de momento, el Botafogo entró en fase de análisis de las propuestas recibidas.

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