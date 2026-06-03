¿Se pierde el Mundial 2026? Confirman la cuarta baja de Argentina ante Honduras

Se ha sumado otro jugador que no estará ante Honduras en uno de los últimos partidos amistosos de la Selección Argentina.

A solo unos días de que ruede la pelota en el Mundial 2026, la Selección de Argentina sufrió un duro golpe. El talentoso mediocampista Nico Paz quedó descartado para el partido amistoso de este sábado 6 de junio contra Honduras, sembrando la preocupación en el campamento de la actual campeona del mundo.

El volante de 20 años, quien brilla en el Como de Italia, arrastra un fuerte golpe en la rodilla desde su último partido en la liga italiana. Aunque al principio había optimismo, las alarmas se encendieron en las últimas horas. El reconocido periodista Gastón Edul confirmó que el joven crack no sumará minutos ante los catrachos en el Estadio Kyle Field de Texas.

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La situación es delicada: el cuerpo médico de la Albiceleste evaluará a Paz día a día. Si los estudios no son favorables y se pierde la cita mundialista, el director técnico Lionel Scaloni ya tiene un plan de emergencia: convocar de inmediato a Emiliano Buendía, atacante del Aston Villa.

La ausencia de Nico Paz no es el único dolor de cabeza para el cuerpo técnico argentino. La zona defensiva llegará bastante golpeada para enfrentar a Honduras debido a cuatro bajas claves.

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Gonzalo Montiel: El experimentado lateral de River Plate quedó completamente descartado no solo para el duelo ante Honduras, sino también para el siguiente amistoso contra Islandia (9 de junio) tras sufrir un severo desgarro muscular.

El experimentado lateral de River Plate quedó no solo para el duelo ante Honduras, sino también para el siguiente amistoso contra Islandia (9 de junio) tras sufrir un severo desgarro muscular. Cristian “Cuti” Romero: Aunque el defensor central evoluciona bien de su lesión, Scaloni prefiere cuidarlo y no arriesgarlo de cara al debut mundialista.

Aunque el defensor central evoluciona bien de su lesión, Scaloni prefiere cuidarlo y no arriesgarlo de cara al debut mundialista. Nahuel Molina: El lateral del Atlético de Madrid recibirá el alta médica justo antes del partido, pero la decisión técnica es que se quede en el banco de suplentes para evitar una recaída.

El lateral del Atlético de Madrid recibirá el alta médica justo antes del partido, pero la decisión técnica es que se quede en el banco de suplentes para evitar una recaída. Dibu Martínez: Es la primera baja confirmada debido a una pequeña fractura en la mano. No jugará ninguno de los dos amistosos (Honduras e Islandia).

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Argentina, que viajó a Estados Unidos con una lista oficial de 26 convocados, tendrá que mover sus fichas de última hora. Honduras, por su parte, buscará aprovechar estos cambios obligados para dar la sorpresa en territorio texano.

En resumen

Nico Paz no jugará contra Honduras por un fuerte golpe en la rodilla y está en duda para el Mundial 2026.

Argentina tampoco arriesgará a piezas clave como Gonzalo Montiel (desgarrado), Cristian “Cuti” Romero y Nahuel Molina.

El cuerpo médico evaluará a Nico Paz día a día; si queda fuera de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni convocará a Emiliano Buendía.