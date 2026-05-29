El del Botafogo está en el radar de un equipo español y también tendría propuestas de la Premier League.

Kadir Barría no fue convocado a la Selección de Panamá finalmente para jugar el Mundial 2026. El delantero del Botafogo se quedó en la lista de reservas por si se presenta alguna lesión en la ofensiva y estará también presente en los amistosos de preparación.

En medio de esta mala noticia, Kadir Barría recibió desde España una novedad más que importante para su carrera profesional. El delantero está en el radar de un equipo histórico del fútbol español, como lo es el Villarreal, y podría ser vendido en el corto plazo.

De acuerdo a la información que dio a conocer la Cadena SER, medio español, “el Submarino Amarillo sigue muy de cerca la evolución del jugador y valora dar pasos para intentar su incorporación en los próximos meses“.

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El portal español agregó que el equipo amarillo se caracterizó en los últimos años por contratar jóvenes con una proyección internacional. Por este motivo, informaron que “Barría encaja en el perfil de jugador de futuro que gusta en la dirección deportiva amarilla, que mantiene contactos y sigue de cerca su progresión“.

No solo el Villarreal: en la Premier League también miran a Kadir Barría

Además de este interés que tiene Villarreal, esta fuente menciona que Barría también aparece en carpeta para algunos equipos de la Premier League: “Ha despertado el interés de varios clubes europeos. Entre ellos, equipos de la Premier League estarían dispuestos a presentar ofertas cercanas a los 10 millones de dólares“.

En caso de que Botafogo acepte una oferta cercana a este valor, Kadir Barría se transformaría en la venta más cara de la historia de Panamá. La más valiosa, hasta el momento, es la de Amir Murillo al Besiktas, quien se marchó del Marsella a cambio de seis millones de dólares.

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En resumen