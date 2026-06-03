Olimpia sacude el fútbol de Honduras con un inesperado fichaje desde Sudamérica ¿Quién es Carlos Cuello?

Olimpia ha confirmado su segundo fichaje para el torneo Apertura y Copa Centroamericana 2026. Pedido por Eduardo Espinel.

Olimpia ha hecho oficial la incorporación del futbolista uruguayo Carlos Emanuel Cuello Azambuya, quien llega a la institución con el objetivo de blindar y aportar solidez a la banda izquierda del equipo.

A sus 31 años, el experimentado lateral charrúa asume este reto en el balompié hondureño tras un recorrido destacado en su país natal y un reciente paso por el extranjero, lo que generó altas expectativas entre la afición del “Rey de Copas”.

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Cuello cuenta con una trayectoria marcada por la regularidad en el fútbol uruguayo, donde inició su carrera profesional logrando el ascenso a la Primera División con el Rampla Juniors FC. Posteriormente, defendió las camisetas de clubes tradicionales como el Club Atlético Juventud, Bella Vista, Cerrito, Albion y el Club Atlético Cerro.

Además, el defensor viene de sumar rodaje internacional durante el primer semestre de este año, militando en el Club Ciudad de Bolívar de la Primera Nacional del fútbol argentino. Es el segundo fichaje de los merengues tras el de Cristian Canales que fue anunciado el martes 2 de junio.

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De acuerdo con el comunicado emitido por la junta directiva del club, el jugador sudamericano se integrará a la disciplina de Olimpia durante la segunda quincena de este mes de junio.

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A su llegada, Cuello se pondrá de inmediato bajo las órdenes del cuerpo técnico para iniciar la pretemporada y comenzar oficialmente su etapa con el conjunto melenudo, que ya le ha dado la más cordial bienvenida deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva campaña.

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Comunicado de Olimpia

El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que ha llegado a un acuerdo para la incorporación del futbolista uruguayo Carlos Emanuel Cuello Azambuya, quien se unirá a nuestra institución para reforzar la banda izquierda del equipo.

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Cuello Azambuya, de 31 años, se desempeña como lateral izquierdo y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol uruguayo. Inició su carrera profesional en el Rampla Juniors FC, club con el que logró el ascenso a la Primera División. Posteriormente defendió los colores del Club Atlético Juventud, Bellavista, Cerrito, Albión y Club Atlético Cerro, consolidándose como un jugador de experiencia y regularidad en el fútbol de su país.

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Durante el primer semestre del presente año vivió su primera experiencia internacional formando parte del Club Ciudad de Bolívar de la Primera Nacional del fútbol argentino.

Carlos Emanuel se integrará al Club Olimpia Deportivo durante la segunda quincena del presente mes de junio, para ponerse a disposición del cuerpo técnico y comenzar oficialmente su etapa con el Rey de Copas.

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El Club Olimpia Deportivo le da la más cordial bienvenida y le desea muchos éxitos defendiendo nuestros colores.