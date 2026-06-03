Spartak de Moscú cambió de postura y ahora busca colocar a Manfred Ugalde en el mercado para recuperar su millonaria inversión.

El delantero costarricense Manfred Ugalde había cerrado la temporada 2024/2025 siendo un jugador completamente intransferible para la directiva del Spartak de Moscú.

Con 18 goles y 6 asistencias en 36 encuentros disputados, el legionario había sido el máximo artillero y la gran figura del equipo ruso, lo que llevó a su gerencia deportiva a blindarlo y rechazar ofertas millonarias por sus servicios.

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Un año después, la situación es muy diferente. Con la temporada 2025/2026 ya sentenciada, los números de Ugalde son mucho más magros: cerró el año con 8 goles y 4 asistencias en 38 juegos.

“Se ha fijado como objetivo vender a Manfred Ugalde”

En este marco, distintos medios rusos como Bombardir y Euro-Football afirman que el Spartak ha tomado la decisión de desprenderse de Ugalde en este mercado de fichajes, sumándolo a la rampa de salida junto a otros dos de sus extranjeros estrella: Marquinhos y Levi García.

Manfred Ugalde saldría vendido en el presente mercado de fichajes (Instagram).

“El Spartak se ha fijado como objetivo vender a Manfred Ugalde con ganancias, ya que su rendimiento en Rusia ha disminuido”, informaron en la ex capital soviética respecto a la nueva estrategia del club.

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Spartak busca un acuerdo multimillonario

De acuerdo al periodista deportivo Maksim Nikitin, la directiva del cuadro rojiblanco espera llegar a un acuerdo en el que pueda, como mínimo, recuperar su inversión inicial por el tico de 24 años, que aterrizó en el equipo en 2024 proveniente del Twente por 13 millones de euros. “Ugalde podría alcanzar unos 12-15 millones de euros, tiene un gran potencial”, aseguró el comunicador.

Esta postura del Spartak parece alinearse a la perfección con los deseos del entorno del jugador. Kurt Morsink, su representante, ya había adelantado que esta podría ser la última temporada de Manfred en la Liga Premier de Rusia.

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“Yo creo que es momento de dar un paso. Lo dije la ventana pasada, estamos muy contentos, pero sí nos gustaría dar un paso a una de las ligas importantes”, declaró el agente en una entrevista para Fox Costa Rica a finales de marzo.

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En síntesis

Tras brillar en la 24/25 y ser declarado intocable, la baja en su cuota goleadora durante la última temporada (8 goles en 38 partidos) motivó al Spartak a ponerlo en el mercado.

El club ruso tasó al delantero costarricense de 24 años entre los 12 y 15 millones de euros, buscando equilibrar los 13 millones que le pagaron al Twente en 2024.

La intención de venta por parte de la directiva coincide con los planes del agente de Ugalde, quien ya había expresado el deseo de emigrar hacia una de las principales ligas de Europa.