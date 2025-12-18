Panamá y Kadir Barría se ilusionan: Botafogo ficharía al “mejor técnico” de Brasil tras la salida de Ancelotti

Panamá se dispone a prepararse para su segunda participación en una máxima competencia, luego de hacerse con el boleto en las Eliminatorias al Mundial del 2026. Cada movimiento será fundamental para hacer historia el año próximo.

Thomas Christiansen analiza al detalle el rendimiento de cada una de sus figuras, entre las que se encuentra el joven Kadir Barría. Después de un gran 2025, este futbolista podría ganarse un lugar en la convocatoria de cara a la primordial cita.

Barría recibió un voto de confianza importante en Botafogo, aunque el panorama se oscureció. La salida de Davide Ancelotti del mando de entrenador podría dar un giro inesperado en su carrera. Por el momento, las novedades lo ilusionan.

Panamá y Kadir Barría lo festejan: Botafogo tendría al reemplazo de Davide Ancelotti

A menos de 24 horas de la salida de Davide Ancelotti, la dirigencia del Botafogo tiene un objetivo principal para el puesto. Se trata de Rafael Guanaes, el técnico responsable de la histórica campaña de Mirassol en el Campeonato Brasileño.

Miembros de la comisión directiva enviaron varios nombres a John Textor. Como es habitual en el club carioca, este hombre es quien está a cargo de negociar al nuevo entrenador. Guanaes aparece en el horizonte como el máximo candidato, y cabe destacar que fue elegido como el mejor entrenador del Brasileirão 2025.

“Mi agradecimiento especial a una persona que es un gran amigo, merece el honor de mi presencia aquí. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Agradezco que me hayan elegido como el mejor técnico de la liga”, comentó el director técnico cuando le fue entregado el reciente galardón en Brasil.

Los números de Rafael Guanaes, posible nuevo entrenador del Botafogo

Rafael Guanaes debutó como director técnico de la Serie A de Brasil durante la corriente temporada al frente del Mirassol. En total, dirigió 38 partidos. Logró la clasificación a la próxima Copa Libertadores gracias a que consiguió 18 victorias, 13 empates y sufrió solo siete derrotas.