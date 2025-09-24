“Nadie lo conocía”: Kadir Barría recibe el mensaje que jamás imaginó después de lo dejaran fuera de la Selección de Panamá

Kadir Barría atraviesa horas ambivalentes en su carrera futbolística. Mientras sufre por quedarse fuera de la Selección Nacional que viajará al Mundial Sub-20, salta de alegría por obtener su primera convocatoria al equipo mayor del Botafogo.

Jorge Dely Valdés oficializó la lista de 21 jugadores con los que disputará la Copa del Mundo en Chile, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Se esperaba que Barría tuviese un lugar por su rendimiento en Brasil, pero esto no sucedió.

Felipe Baloy estará al mando de La Canalera para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que tiene contacto directo con la plantilla. Apoyó la decisión de Dely Valdés, pero lo hizo con una frase que armó polémica entre panameños.

“Es un chico que, hace un mes, nadie hablaba de él, nadie lo conocía. Hoy el chico tiene una oportunidad en Brasil, está haciendo un excelente trabajo. Confiamos en que cada día pueda ser mejor jugador, porque sabemos de la capacidad que él tiene. La oportunidad que él tiene hoy en Brasil es grande”, explicó.

Kadir Barría sufre duras palabras de Felipe Baloy por Selección Sub-20 de Panamá

Kadir Barría no es una promesa más para el fútbol de Panamá. Familiar de Luis “Matador” Tejada, hizo varias pruebas en Botafogo y logró cumplir uno de sus sueños. Firmó un jugoso contrato: el club que lo pretenda deberá pagar unos 20 millones de dólares en el mercado nacional, y 30 millones para el internacional.

Aún así, parece que el delantero no hizo los méritos suficientes como para estar en la órbita de la Selección Sub-20. Así lo explicó Felipe Baloy, en respaldo a la determinación tomada por el director técnico Jorge Dely Valdés para el Mundial.

“Es un chico que apenas firmó con Botafogo. No lo conocíamos casi nadie, y se los digo personalmente, yo no lo conocía. Tiene capacidades, pero creo que los procesos también tienen que respetarse. Es un chico joven, un chico que tiene mucho para dar y aquí conocemos bien a nuestro Panamá“, comentó.

“Si hoy lo pedimos, lo convocamos a la Selección Sub-20, va al Mundial y no juega nada, lo empiezan a criticar. Creo que es mejor que el chico obtenga más capacidad, más madurez, y seguramente en los próximos procesos va a estar, según su rendimiento que, hasta hoy en día, fue muy bueno”, sentenció.