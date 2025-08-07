Lo celebra Panamá: figura de la Selección da el salto que Christiansen necesitaba camino Mundial 2026

Panamá entera celebra la noticia que pone a una figura de la Selección Nacional en el lugar que soñaba. Se avecinan partidos sumamente complicados para toda la plantilla, por lo que los grandes rendimientos son importantes. Esto se festeja.

Thomas Christiansen ultima detalles en el armado de la convocatoria que peleará por la clasificación directa en el Grupo A de Concacaf. Deberán competir con sus pares de Guatemala, El Salvador y Surinam, en tres ventanas de dos partidos.

Los dos primeros juegos serán en septiembre, con visita a los surinameses, para luego recibir a los guatemaltecos. Con la confirmación reciente, es casi un hecho que Andrés Andrade se ganará un lugar entre quienes defenderán a La Canalera.

Panamá celebra gran salto de Andrés Andrade camino al Mundial: Christiansen lo sabe

Andrés Andrade renovó hasta el año 2028 con el LASK Linz de la Bundesliga de Austria. El defensor de 26 años arribó a la institución en 2018, donde permaneció hasta 2022. Regresó en 2023 tras un periodo a préstamo en el Arminia Bielefeld.

Andrade lleva un total de 111 partidos disputados en el club, entre los que logró convertir tres goles y otorgar 10 asistencias. De esta manera, ratificó que es uno de los activos más importantes del equipo. Lo confirmaron con varias imágenes.

También lo celebró Thomas Christiansen, debido a que es futbolista de Panamá desde 2018. Jugó 40 veces con la Selección Nacional, anotó en una oportunidad y espera poder participar de la tercera fases de Eliminatorias al Mundial 2026.

Eliminatorias al Mundial 2026: La Canalera recorre el Grupo A de la Concacaf

Visitante vs. Surinam, 4 de septiembre.

Local vs. Guatemala, 8 de septiembre.

Visitante vs. El Salvador, 10 de octubre.

Local vs. Surinam, 14 de octubre.

Visitante vs. Guatemala, 13 de noviembre.

Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.