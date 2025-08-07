Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
FEPAFUT

Lo celebra Panamá: figura de la Selección da el salto que Christiansen necesitaba camino Mundial 2026

Este futbolista le dio una gran confirmación a su entrenador, justo previo a la tercera fase de las eliminatorias.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Lo celebra Panamá: figura de la Selección da el salto que Christiansen necesitaba camino Mundial 2026
© rrssLo celebra Panamá: figura de la Selección da el salto que Christiansen necesitaba camino Mundial 2026

Panamá entera celebra la noticia que pone a una figura de la Selección Nacional en el lugar que soñaba. Se avecinan partidos sumamente complicados para toda la plantilla, por lo que los grandes rendimientos son importantes. Esto se festeja.

Adalberto Carrasquilla se sincera y cuenta algo sobre Keylor Navas que ni él se imaginaba: “Me llama la atención”

ver también

Adalberto Carrasquilla se sincera y cuenta algo sobre Keylor Navas que ni él se imaginaba: “Me llama la atención”

Thomas Christiansen ultima detalles en el armado de la convocatoria que peleará por la clasificación directa en el Grupo A de Concacaf. Deberán competir con sus pares de Guatemala, El Salvador y Surinam, en tres ventanas de dos partidos.

Los dos primeros juegos serán en septiembre, con visita a los surinameses, para luego recibir a los guatemaltecos. Con la confirmación reciente, es casi un hecho que Andrés Andrade se ganará un lugar entre quienes defenderán a La Canalera.

Publicidad
Interés desde Europa: Adalberto Carrasquilla habla de la noticia que nadie en Panamá tenía en los planes

ver también

Interés desde Europa: Adalberto Carrasquilla habla de la noticia que nadie en Panamá tenía en los planes

Panamá celebra gran salto de Andrés Andrade camino al Mundial: Christiansen lo sabe

Andrés Andrade renovó hasta el año 2028 con el LASK Linz de la Bundesliga de Austria. El defensor de 26 años arribó a la institución en 2018, donde permaneció hasta 2022. Regresó en 2023 tras un periodo a préstamo en el Arminia Bielefeld.

Vale 30 millones de dólares y ya firmó contrato: la joya de Panamá que sorprende a todos en el mercado de fichajes

ver también

Vale 30 millones de dólares y ya firmó contrato: la joya de Panamá que sorprende a todos en el mercado de fichajes

Andrade lleva un total de 111 partidos disputados en el club, entre los que logró convertir tres goles y otorgar 10 asistencias. De esta manera, ratificó que es uno de los activos más importantes del equipo. Lo confirmaron con varias imágenes.

Publicidad

También lo celebró Thomas Christiansen, debido a que es futbolista de Panamá desde 2018. Jugó 40 veces con la Selección Nacional, anotó en una oportunidad y espera poder participar de la tercera fases de Eliminatorias al Mundial 2026.

Panamá se preocupa: Thomas Christiansen recibe un duro golpe desde Europa camino al Mundial 2026

ver también

Panamá se preocupa: Thomas Christiansen recibe un duro golpe desde Europa camino al Mundial 2026

Eliminatorias al Mundial 2026: La Canalera recorre el Grupo A de la Concacaf

  • Visitante vs. Surinam, 4 de septiembre.
  • Local vs. Guatemala, 8 de septiembre.
  • Visitante vs. El Salvador, 10 de octubre.
  • Local vs. Surinam, 14 de octubre.
  • Visitante vs. Guatemala, 13 de noviembre.
  • Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Thomas Christiansen recibe un duro golpe desde Europa camino al Mundial 2026
Panama

Thomas Christiansen recibe un duro golpe desde Europa camino al Mundial 2026

El Salvador recurre a FIFA por pedido de Bolillo Gómez para Mundial 2026
El Salvador

El Salvador recurre a FIFA por pedido de Bolillo Gómez para Mundial 2026

Luis Fernando Tena celebra en Guatemala castigo de FIFA a El Salvador
Guatemala

Luis Fernando Tena celebra en Guatemala castigo de FIFA a El Salvador

Pablo Salazar rompe el silencio: el mensaje que emociona a todo Herediano y confirma dónde seguirá su carrera
Costa Rica

Pablo Salazar rompe el silencio: el mensaje que emociona a todo Herediano y confirma dónde seguirá su carrera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo