Costa Rica

Alajuelense podría perder a otro jugador que fue importante para ganar la 31: “Lo buscan de…”

Tras conquistar la 31 en Alajuelense podría seguir los cambios en su plantilla. Descubre cuál otro jugador tendría los días contados.

Otro jugador podría irse de Alajuelense tras conquistar la 31
Otro jugador podría irse de Alajuelense tras conquistar la 31

En la Liga Deportiva Alajuelense crece la expectativa ante la posibilidad de perder a otro futbolista que fue clave en la histórica para la obtención del título número 31.

Con la mirada puesta en el 2026 y seguir por el camino del triunfo, el Machillo Ramírez está haciendo cambios importantes para no perder esta motivación conduciendo a los rojinegros.

Tras el adiós a Diego Campos, Alajuelense confirma una nueva salida y a los manudos se les estruja el corazón

Tras el adiós a Diego Campos, Alajuelense confirma una nueva salida y a los manudos se les estruja el corazón

¿Cuál otro jugador podría perder Alajuelense tras conquistar la 31?

La continuidad de Jeison Lucumí en Liga Deportiva Alajuelense no está garantizada, ya que en los últimos días ha surgido interés desde Colombia por hacerse con sus servicios.

Según explicó el periodista Anthony Porras en Colombia Deportiva, el futbolista será objeto de una reunión clave en la que deberá definir su futuro.

Jeison Lucumí no está seguro de continuar en la Liga Deportiva Alajuelense porque a él lo buscan de Colombia, en estos días tendrá una reunión y tendrá que definir todo”comentó el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

De esta manera, el futuro de Jeison Lucumí queda abierto y a la espera de lo que se defina en los próximos días, en una decisión que podría marcar un nuevo rumbo en su carrera

