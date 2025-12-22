Saprissa y Olimpia tienen competidor: la novela de Tomás Rodríguez toma un giro inesperado y podría irse a Europa

Cuando parecía que la novela de Tomás Rodríguez iba a finalizar con el delantero en el Olimpia de Paraguay, Sporting San Miguelito tomó una extraña decisión. El club dueño de la ficha del goleador no le respondió al equipo paraguayo y todo quedó en pausa. El Deportivo Saprissa también se mantiene a la espera, ya que está interesado en contratarlo.

El presidente del Olimpia, Rodrigo Nogués, explicó que aguardan por una respuesta del Sporting: “Cuando haya alguna noticia del club, lo vamos a estar comunicando. No hay ninguna información oficial del club. No está estancado ni moviéndose“.

El periodista José Miguel Domínguez (Chepebomba) confirmó que la única opción de Tomás Rodríguez es ir a Olimpia. Sin embargo, el conjunto sanmigueliteño no dio indicios y todo puede cambiar en las próximas horas.

El club de Europa que tiene a Tomás Rodríguez en el radar

El medio Teledeportes reveló que Rodríguez podría continuar su carrera en el APOEL de Nicosia, el equipo más laureado de Chipre. Actualmente compite en la liga chipriota, donde se encuentra en la quinta posición con 26 puntos tras 14 jornadas.

Casualmente, es el club en el que estuvo Thomas Christiansen años atrás como entrenador. El DT de la Selección de Panamá comandó al equipo de Nicosia entre 2016 y 2017. Ganó la liga doméstica y alcanzó los octavos de final de la Europa League por primera vez tras superar al Athletic Bilbao en 16avos. El medio mencionado esbozó que el técnico podría estar involucrado en esta operación por su pasado allí.

A pesar del interés de Saprissa y esta posibilidad del APOEL, Tomás Rodríguez quiere jugar en el Olimpia. El conjunto paraguayo clasificó a la Copa Sudamericana 2026 y podría ser una gran opción para que Christiansen lo lleve al Mundial 2026.

