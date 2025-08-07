Adalberto Carrasquilla se sincera y cuenta algo sobre Keylor Navas que ni él se imaginaba: “Me llama la atención”

Adalberto Carrasquilla comparte equipo desde hace poco con Keylor Navas, tras un movimiento poco esperado en el mercado de fichajes. Como piezas clave de la columna vertebral de la alineación, son un lugar de calma para sus compañeros.

Pumas UNAM se reforzó para pelear todos los frentes posibles. Desea tener una gran participación en la Leagues Cup, así como también en la Liga MX. Con toda la experiencia del costarricense, decidieron blindar el arco y acomodar el vestidor.

Navas no estaba para nada conforme con lo que le tocaba vivir en Newell’s Old Boys. La Liga Profesional Argentina le presentó dificultades más allá de lo que respecta al plano deportivo. Después de un semestre apagado, decidió partir.

Después de realizar el pago correspondiente, Los Universitarios sumaron a este experimentado arquero a su plantilla. Carrasquilla fue de los primeros en recibirlo y ahora cuenta lo que casi nadie se animó a decir jamás del crack mundialista.

Adalberto Carrasquilla muestra admiración por Keylor Navas en Pumas

Inmediatamente, Keylor Navas fue designado capitán del equipo. Por todo lo que esto representa, el grupo tomó muy bien la decisión. Defendió a Pumas UNAM en tres partidos, con valla invicta, aparición en penales y hasta una expulsión.

Por lo vivido en Liga MX y Leagues Cup, la plantilla entera celebra su arribo, pero algo más fue lo que sorprendió a Adalberto Carrasquilla. Resulta que ve a este experimentado portero con la misma energía que un muchacho de juveniles.

“Mucha confianza, seguridad. Me llama la atención toda su predisposición al grupo, la verdad es que es un líder, no me deja de sorprender, es una tremenda persona, sin duda alguna”, comentó Carrasquilla durante una entrevista con COS Panamá.

“Siempre lo miraba como del lado contrario, pero ahora tenerlo es que sin duda es un jugadorazo en todo el sentido, porque también es una gran persona”, finalizó el hombre de la Selección Nacional, en la previa de la derrota contra Inter Miami.