Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Adalberto Carrasquilla se sincera y cuenta algo sobre Keylor Navas que ni él se imaginaba: “Me llama la atención”

Coco no dudó en lanzarle al mundo su verdad sobre el arquero de Costa Rica, justo cuando nadie en Panamá ni en el mundo entero se lo esperaba.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Adalberto Carrasquilla se sincera y cuenta algo sobre Keylor Navas que ni él se imaginaba: "Me llama la atención"
© rrssAdalberto Carrasquilla se sincera y cuenta algo sobre Keylor Navas que ni él se imaginaba: "Me llama la atención"

Adalberto Carrasquilla comparte equipo desde hace poco con Keylor Navas, tras un movimiento poco esperado en el mercado de fichajes. Como piezas clave de la columna vertebral de la alineación, son un lugar de calma para sus compañeros.

Pumas UNAM se reforzó para pelear todos los frentes posibles. Desea tener una gran participación en la Leagues Cup, así como también en la Liga MX. Con toda la experiencia del costarricense, decidieron blindar el arco y acomodar el vestidor.

Ante los ojos de Keylor Navas y Messi: el gesto que toda Concacaf aplaude en el Inter Miami y Pumas ¿Qué pasó con David Ruiz?

ver también

Ante los ojos de Keylor Navas y Messi: el gesto que toda Concacaf aplaude en el Inter Miami y Pumas ¿Qué pasó con David Ruiz?

Navas no estaba para nada conforme con lo que le tocaba vivir en Newell’s Old Boys. La Liga Profesional Argentina le presentó dificultades más allá de lo que respecta al plano deportivo. Después de un semestre apagado, decidió partir.

Publicidad

Después de realizar el pago correspondiente, Los Universitarios sumaron a este experimentado arquero a su plantilla. Carrasquilla fue de los primeros en recibirlo y ahora cuenta lo que casi nadie se animó a decir jamás del crack mundialista.

Guiño desde Europa: Keylor Navas recibe el mensaje más anhelado mientras Pumas afronta su ausencia

ver también

Guiño desde Europa: Keylor Navas recibe el mensaje más anhelado mientras Pumas afronta su ausencia

Adalberto Carrasquilla muestra admiración por Keylor Navas en Pumas

Inmediatamente, Keylor Navas fue designado capitán del equipo. Por todo lo que esto representa, el grupo tomó muy bien la decisión. Defendió a Pumas UNAM en tres partidos, con valla invicta, aparición en penales y hasta una expulsión.

Publicidad

Por lo vivido en Liga MX y Leagues Cup, la plantilla entera celebra su arribo, pero algo más fue lo que sorprendió a Adalberto Carrasquilla. Resulta que ve a este experimentado portero con la misma energía que un muchacho de juveniles.

Interés desde Europa: Adalberto Carrasquilla habla de la noticia que nadie en Panamá tenía en los planes

ver también

Interés desde Europa: Adalberto Carrasquilla habla de la noticia que nadie en Panamá tenía en los planes

“Mucha confianza, seguridad. Me llama la atención toda su predisposición al grupo, la verdad es que es un líder, no me deja de sorprender, es una tremenda persona, sin duda alguna”, comentó Carrasquilla durante una entrevista con COS Panamá.

Publicidad

“Siempre lo miraba como del lado contrario, pero ahora tenerlo es que sin duda es un jugadorazo en todo el sentido, porque también es una gran persona”, finalizó el hombre de la Selección Nacional, en la previa de la derrota contra Inter Miami.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Herediano vs. Diriangén por Copa Centroamericana: cómo ver el partido
Fútbol Internacional

Herediano vs. Diriangén por Copa Centroamericana: cómo ver el partido

"No tuve para comer": Washington Ortega soportó el hambre y la pérdida de su padre
Liga Deportiva Alajuelense

"No tuve para comer": Washington Ortega soportó el hambre y la pérdida de su padre

Toda Honduras consternada con lo que dijo el Piojo Herrera a la hora de jugarse el pase al Mundial 2026 con Costa Rica
Honduras

Toda Honduras consternada con lo que dijo el Piojo Herrera a la hora de jugarse el pase al Mundial 2026 con Costa Rica

Jafet no es el favorito: Kevin Jiménez revela cómo está la carrera entre los 4 candidatos para reemplazar a Salazar
Costa Rica

Jafet no es el favorito: Kevin Jiménez revela cómo está la carrera entre los 4 candidatos para reemplazar a Salazar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo