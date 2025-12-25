Es tendencia:
Costa Rica

Alajuelense lo celebra: Carlos Mora sorprende a Costa Rica con el salto que lo pone en la élite de Europa

Carlos Mora sorprendió a todos en Costa Rica luego de que su rendimiento terminara ubicándolo en el top de Europa.

marcial martínez

Marcial Martínez

La Liga Deportiva Alajuelense celebra con orgullo el gran momento de Carlos Mora, quien ha dado un salto significativo en su carrera al consolidarse en el fútbol europeo.

Su crecimiento y rendimiento han captado la atención en Costa Rica, donde su evolución es vista como una sorpresa positiva defendiendo los colores del U Craiova 1948 Club Sportiv.

Carlos Mora ubicado en la élite de Europa

Carlos Mora se ha consolidado como el hispanoamericano menor de 24 años más destacado que milita en Europa esta temporada, de acuerdo con los datos de SofaScoreLA.

Su alto nivel se refleja en el Universitatea Craiova de Rumanía, donde ha sido una pieza clave actuando como carrilero derecho en un esquema de línea de cinco, aportando solidez y rendimiento constante en el conjunto que lidera el campeonato.

Carlos Mora ES el mejor hispanoamericano en Europa de 24 años según los datos de Sofascore

Rendimiento de Carlos Mora en Europa

En la presente temporada, Carlos Mora ha mostrado un rendimiento muy sólido y constante, participando en 22 partidos oficiales entre la Superliga, la fase de clasificación a la UEFA Champions League y la Conference League.

En ese tramo ha contribuido de manera directa al juego ofensivo con 4 goles y 4 asistencias, cifras destacadas para un carrilero derecho

Además, la U Craiova 1948 Club Sportiv de Carlos Mora lidera el torneo local con una campaña muy consistente, luego de 21 partidos disputados en los que ha sumado 11 victorias, 7 empates y solo 3 derrotas, alcanzando un total de 40 puntos.

