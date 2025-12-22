La Selecta vs. Lionel Messi: El Salvador recibe una noticia soñada desde Argentina tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

Luego del doloroso final de su participación en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, la Selección de El Salvador podría recibir un inesperado premio consuelo: enfrentarse nada menos que al vigente campeón del mundo.

La Selección Argentina de Lionel Messi y compañía tendría en sus planes incluir a La Selecta dentro de su calendario de amistosos de preparación previo a la cita mundialista, de la cual los cuscatlecos, una vez más, no formarán parte.

Argentina tiene a La Selecta en su agenda

De acuerdo con el reconocido periodista argentino Gastón Edul, El Salvador estaría contemplado para jugar durante la primera Fecha FIFA del año ante Argentina. Se trataría de uno de los duelos confirmados dentro de la planificación del actual monarca mundial.

“Argentina jugará dos amistosos, uno contra México y otro contra El Salvador. El amistoso que se iba a jugar ahora se disputará en marzo y todavía están definiendo el estadio”, aseguró Edul durante una transmisión en vivo en el canal de Kick del streamer Davoo Xeneize.

Para la Azul y Blanco, este partido significaría su primer amistoso internacional de 2026, además de una oportunidad invaluable para enfrentar nuevamente al vigente campeón del mundo, tal como ocurrió en 2014 cuando se midieron ante España.

Una oportunidad histórica

De concretarse, sería la cuarta vez que El Salvador enfrenta a Argentina: el primer cruce se dio en el Mundial de España 1982, mientras que los restantes fueron amistosos. En todos los casos, el saldo ha sido favorable para la Albiceleste.

Argentina 3 – 0 El Salvador (Matt Slocum).

Ahora resta esperar la confirmación oficial, así como la definición de la fecha, sede y horario de este posible choque. Sin embargo, la sola posibilidad de ver a La Selecta frente a Lionel Messi ya representa una noticia soñada para los salvadoreños