A la madre de Luis Tejada le preguntaron por Kadir Barría y se animó a lanzar el pronóstico que dejó sin palabras a Panamá

Este miércoles 28 de enero, se cumplieron dos años del fallecimiento de una de las máximas glorias del fútbol panameño: Luis Tejada. Y tanto familiares como amigos y excompañeros del “Matador” le rindieron homenaje, llevándole flores a la estatua suya que está frente al Estadio Rommel Fernández.

En ese marco, la madre del histórico goleador, Rita Hansell, habló con la prensa y se mostró agradecida “por este detalle tan lindo, de verdad que cada año le van a celebrar a mi hijo y yo les agradezco a todos ustedes por estar aquí, porque sé que el ‘Matador’ vive en el corazón de cada uno de ustedes. Dicen que se honra a quien se lo merece y él se lo merece”.

Y uno de los temas por el cual le preguntaron a Hansell es la fugaz irrupción del ahijado de Tejada, Kadir Barría, quien en sus primeros dos partidos con la selección mayor de Panamá utilizó el icónico dorsal número 18, además de anotar un gol para empatar 1-1 con Bolivia en Tarija.

El pronóstico de Rita Hansel sobre Kadir Barría que sorprendió a Panamá

“Yo vi en (Cecilio) Waterman a ‘Matador’. Y ahora qué lindo que a su ahijado le hayan dado su camiseta. No sé si será para siempre o qué, pero también la usó“, comentó, sonriente, la madre de Luis Tejada, antes de dejar un pronóstico que estuvo lejos de pasar desapercibido en Panamá.

“El muchacho va a hacer su trabajo, va a hacer lo que él tiene que hacer. Es el próximo ‘Matador'”, afirmó, desde el cariño, sobre la promesa de 18 años que está dando sus primeros pasos a nivel internacional y en su club, Botafogo.

Luego de marcarle a Bolivia, Kadir Barría dejó emotivas palabras sobre su padrino: “Es un número muy especial (el 18), y todo Panamá lo sabe. Este gol se lo dedico a él, que en paz descanse. Entre la emoción se me olvidó celebrar, pero sé que estaba aquí conmigo en cada momento”.

La huella imborrable —y también el vacío— que dejó Luis Tejada en los corazones de generaciones de panameños es para pocos. Se ganó a la gente a punta de goles: 43 en 108 apariciones, que lo posicionaron como el máximo artillero de la Marea Roja junto a Blas Pérez. Pero también por su sencillez. Hoy, el mundo del fútbol vuelve a extrañarlo un poco más.