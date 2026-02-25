“Descartado”: Kadir Barría recibe una mala noticia en Botafogo que repercute en Panamá

Kadir Barría es una de las nuevas sensaciones de la Selección de Panamá con tan solo 18 años de edad. Su talento ha despertado el asombro de los panameños y ahora muchos también lo posicionan en el Mundial de 2026.

Sin embargo, el camino no será nada sencillo. Actualmente defendiendo la camiseta del Botafogo, Kadir Barría ha recibido un golpe bajo por parte de la dirección técnica.

¿Qué decisión se tomó desde Botafogo con Kadir Barría?

La decisión fue directa: Kadir Barria quedó descartado de la lista para el partido de Copa Libertadores ante Club Nacional de Football. El jugador no fue incluido en la convocatoria oficial y no estará disponible para este compromiso clave. Así también lo dieron a conocer desde Tigo Sports Panamá.

Su ausencia marca un ajuste puntual en el plantel de Botafogo de Futebol e Regatas, que afronta un duelo determinante en la serie. Más allá de las especulaciones, lo concreto es que no fue considerado para este encuentro y quedó al margen del partido continental.

Kadir Barría en la Selección de Panamá

Kadir Barría ya debutó con la Selección de fútbol de Panamá y empieza a perfilarse como una joya que promete para el futuro de la selección nacional.

En apenas dos partidos amistosos dejó buenas sensaciones ante Bolivia y México, marcó diferencia en el campo y además celebró su primer gol con la camiseta canalera ante los sudamericanos, dando un paso firme en su arranque a nivel internacional.

Con este descarte en Copa Libertadores le tocará a Kadir Barría seguir trabajando para demostrar su potencial. Sin embargo, también es un llamado de atención a no bajar los brazos ni confiarse, ya que sin ritmo, es complicado que entre en la lista final del Mundial con la selección.

Datos claves

